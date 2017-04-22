Google'dan Dünya Günü için 'doodle'

Google, bugün ana sayfasını ziyaret eden kullanıcılarına bir sürpriz yaparak Dünya Günü "doodle"ları sundu.

Milliyet'te yer alan habere göre Doodle, kirlenmiş ve iklim değişikliğinden olumsuz etkilenen bir Dünya hakkında bir rüya gören bir tilki hikayesini izliyor. Tilki bir şaşkınlıkla uyanır ve acilen Dünya'ya bakmak için küçük yaşam tarzı değişiklikleri yapmaya başlar. Yol boyunca, tilki, çevreyi korumak ve beslemek arayışına katılmak için -kedi Momo ve Google Weather'in en sevdiği kurbağası da dahil olmak üzere- arkadaşlarını canlandırıyor.

"Daha az et, araba kullanma, kullanılmayan elektronik cihazların fişini çek"

Mercan ağartması ve kirlilik gibi şeylerle mücadele etmek için, üç çevreci, daha az et yeme, araba kullanma ve kullanılmayan elektronik cihazların fişini çekme gibi harekete geçmek için ilham alıyor. Minik hayvanlar için bazı kahramanca işler!

Google Arama'da Dünya Gününü kutlama

Dünya Günü kutlaması orada bitmiyor! Doodle, Google Arama'nın ötesine tıklayarak, Dünya Doğal Hayatı Koruma Vakfı'yla birlikte yaban hayatı koruma, Okyanus Ajansı ile mercan resifinin korunması gibi kritik koruma çabalarını destekleme dahil olmak üzere gezegenimizi koruma konusundaki rolünüze yardımcı olacak Kolay Earth Günü ipuçlarını bulacaksınız. Ve Jane Goodall Enstitüsü ile yağmur ormanlarının korunması.

Dünya Günü tarihi

22 Nisan Dünya Günü, ilk olarak San Francisco’da 1969 yılında düzenlenen Ulusal UNESCO Dünya Konferansı'nda John McConnell tarafından dünyamızın yaşamı ve güzelliğini kutlayarak karşı karşıya kaldığı çevresel tehditlere dikkat çekmek amacıyla bir özel gün düzenlenmesi fikri ile ortaya çıkmıştır.

John McConnell, Dünya Günü kutlamaları için tarih olarak ekinoks (gece ve gündüzün eşit olduğu) zamanı yani 21 Mart'ı önermiştir. Daha sonra ise çevre sorunlarına büyük bir kamuoyu ile tepki gösteren ilk hareket, Wisconsin Senatörü Gaylord Nelson’un desteği ile ve Denis Hayes'in organizatörlüğünde 22 Nisan 1970 günü ilk Dünya Günü kutlamaları olarak tarihe geçmiştir.

Bu kutlamalara yaklaşık 20 milyon kişi katılmış, birçok konferans ve sempozyum düzenlenerek, çevre sorunlarına dikkat çekilerek ABD’nin ilk "Temiz Hava Yasası" ve "Temiz Su Yasaları" hazırlanmıştır.