Google'dan Çin'e özel sansürlü arama motoru

Dünyaca ünlü arama motoru Google, Çin’e özel bir arama motoru geliştirdi. Google’ın filtrelenmiş hali olarak karşımıza çıkan bu arama motoru, birçok kelimenin aranmasını varsayılan olarak engelliyor.

Google’ın ciddi sansürlemeleri içeren Çin’e özel arama motoru, insan hak ve özgürlükleri açısından şaşırtıcı filtrelemelerle birlikte geliyor.

'Demokrasi' ve 'insan hakları' gibi kelimeler aratılamıyor

Google’ın bu versiyonunda ‘demokrasi’ ve ‘insan hakları’ gibi kelimeler Google’da aratılamıyor, ayrıca birçok sosyal faaliyetle ilgili sonuçlara da ulaşılamıyor.

Google’ın bu yasaklamalara rağmen neden Çin’e özel bu denli sansürlü bir arama motoru geliştirdiğinin yanıtı ise Çin'in dünyanın en kalabalık ülkesi olması. Google, buradaki kitleden faydalanarak bu potansiyeli gelire çevirmek istiyor.