Google'dan cep telefonu

T24 -

Sadece konuşmaya yarayan tuğla gibi cihazlar 26 yılda her bilgi ve iletişim hizmetine anında ulaştığımız mnobil bilgisayarlara dönüştü.Pİnternet devi Google’ın mobil iletişim dünyasını sarsacağı tahmin edilen ilk cep telefonu modelinin görüntüleri internete kondu. Önümüzdeki yılın ilk yarısında ‘mutlaka’ piyasaya çıkacağı söylentisine konu olan Android işletim sistemli telefonun adıysa ‘Nexus One’.Daha önce bolca spekülasyon yapılan Google Phone’un görüntüleri bizzat Google çalışanları tarafından yüklendiğinden, bu cihaz modelinin 'yarı-resmi' olarak kesinleşmesi anlamına geliyor.Google’a ait Android işletim sistemiyle çalışacak telefon için ABD’de şimdiden Sprint ve Verizon GSM operatörleriyle anlaşma yapıldığı da dedikodular arasında.Yorumcular, Google’ın telefonu elektronik mağazalarında doğrudan müşteriye satmayacağı, sadece operatörler aracılığıyla kontratlı olarak veya internet üzerinden sunacağı kanısında. Buradaki amacın fiyatı düşük tutmak ve iPhone ile Blackberry karşısında başlangıçta büyük fiyat avantajı yakalamak olduğu söyleniyor.Doğruluğu onaylanmasa da 'kesin' olduğu söylenen bir başka bilgiye göre Nexus One, HTC firması tarafından üretiliyor. Cihazda Google’a ait arama, harita, earth, sözlük, Chrome tarayıcı vs. gibi uygulamalar yerleşik olarak geliyor.Google logosunun da yer aldığı cihaz, kesin olmayan bilgilere göre, Wi-Fi, HSDPA (3G), GPS, Bluetooth gibi hemen her iletişim ve aktarım teknolojilerini destekliyor.Öte yandan Google’ın cep telefonu işletim sistemi Android, diğer cep telefonu üreticilerinden de ilgi görmeye devam ediyor. Samsung, Sony Ericsson ve Motorola son modellerini bu işletim sistemiyle pazara sundu. Android işletim sisteminin Batı Avrupa’daki pazar payı yüzde 5.4 civarında ve hızla yükseliyor.