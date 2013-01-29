Google'dan ayrıntılı Kuzey Kore haritası

İnternet devi Google, şirketin harita hizmetinde şimdiye kadar genellikle boş olan Kuzey Kore'nin haritasını ayrıntılandırmaya başladı. Kuzey Kore ile ilgili veriler, internet tabanlı Google harita uygulamasının kullanıcı katkısına açık olan Map Maker (harita yapıcı) adlı aracıyla toplandı.

Bu araçla uydu görüntüleriyle birlikte, kullanıcıların yerel bilgileri de sisteme girilerek haritadaki ayrıntılar artırılıyor. Kullanıcılar artık, ülke haritasına daha yakından bakıp, çalışma kampları gibi yerleri dahi etiketleriyle okuyabiliyorlar. Dışa kapalı ülkeyle ilgili çok fazla harita bilgisi mevcut değil.

2008 yılında piyasaya sürülen Map Maker adlı araç, Irak ve Afganistan da dâhil olmak üzere Google'ın birçok ülkeyle ilgili haritalarında kullanılıyor.

Google Map Maker yöneticilerinden Jayanth Mysore, son birkaç yıldır Map Maker üzerinden geliştirilen Kuzey Kore haritasının bugün erişilebilir hale geldiğini belirterek, "Sonuçta artık tüm dünya daha fazla bilgi sunan yeni Kuzey Kore haritasına erişebilir" dedi.

Kuzey Kore haritası, Google'ın Yürütme Kurulu Başkanı Eric Schmidt'in bu ülkeye yaptığı özel insani ziyaretin sonrasına rastlıyor.

Kuzey Kore haritasında, yerel bilgiden çok uydu bilgilerinden yararlanıldığı belirtiliyor.

Mysore, Kuzey Kore'ye tüm dünyada büyük bir ilgi bulunduğunu, ancak haritaların asıl olarak Kuzey Kore ile tarihi bağları bulunan Güney Kore vatandaşları için önemli olacağını da belirtti.

(BBCTürkçe)