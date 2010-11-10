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Yaşam

GOOGLE'DAN ATATÜRK İÇİN ÖZEL TASARIM ANKARA (A.A)

10 Kasım 2010 14:47

-GOOGLE'DAN ATATÜRK İÇİN ÖZEL TASARIM ANKARA (A.A) - 10.11.2010 - Google, Türkiye sayfasında Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebediyete intikalinin 72. yılı dolayısıyla özel tasarlanan gül logosu kullandı. Google'ın Türkiye ana sayfasındaki kırmızı gülün üzerine tıklandığında ''Ulu Önder Atatürk'ü Saygıyla Anıyoruz'' yazısı görülüyor. 'Doodle'' olarak nitelendirilen özel tasarımlı logolar, 1999 yılından itibaren Google'ın kurucuları Larry Page ve Sergey Brin tarafından kullanıldı. Doodle uygulamaları, tüm dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek, dikkati çekmeyi amaçlıyor. Ayrıca internet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgiye erişebiliyor.

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