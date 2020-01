Google’dan artırılmış gerçeklik gözlüğü: Project Glass

Google, bugün Google+ üzerinden yaptığı açıklamayla artırılmış gerçeklik özelliğine sahip gözlüğü Project Glass‘ı kullanıcılara duyurdu.

Şirketin özel araştırmalar için kullandığı laboratuvarlarda geliştirdiği uzun vadeli Google X projesinin bir ürünü olan bu gözlük, Google’ın birçok hizmetini destekliyor.

Bilgi akışının şeffaf gözlük camına yansıtıldığı bu gözlük, yol tarifi, hava durumu, yol durumu, görüntülü sohbet, mesaj alıp gönderme ve fotoğraf çekme gibi özelliklere sahip. Şu an prototip aşamasında olan gözlüğün üzerinde bir mikrofon ve kamera bulunuyor. Bunlar sayesinde sesli arama yapabiliyor ve şeffaf ekran üzerinden bilgilerinizi görebiliyorsunuz. Ayrıca kullanıcılar navigasyon özelliğini kullanarak ekran üzerinden, yönlendirmeler ile gidecekleri yönü kolayca tayin edebiliyor. The New York Times’ta çalışan Nick Bilton, gözlüğün 250 ile 600 dolar arasında fiyat etiketiyle 2012 yılı sonunda satışa sunulacağını belirtiyor. Fakat Wired’dan Steven Levy’e göre Project Glass’ın yıl sonunda tüketiciye sunulmasını mümkün değil.