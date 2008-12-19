Google'dan "tercümeli arama"

Google, şirketlere özel ürettiği arama sunucularında diller arasında arama yapabilen bir düzeneğin testlerine başladı.



Kurumlara özel şirket içi intranet araması servislerinde test edilmeye başlanan yeni servis, arama yapılırken farklı dilleri birbirine çevirebilecek.



Kurumsal hizmet sağladığı firmaların bir çoğunun farklı ülkelerde düzinelerce ofisi olduğunu söyleyen Google kurumsal ürünler müdürü Cyrus Mistry, “İşletmeler İçin Çapraz-Dilde Arama” adını verdikleri servisin, arama sorgusunu eş zamanlı olarak farklı dillere çevirerek arama yapabildiğini belirtti.



Aranan bir sorgunun farklı dillerdeki sonuçlarını da getirebilen sistem, mevcut Google Enterprise Labs müşterilerinin sahip olduğu sunuculara yüklenebiliyor.