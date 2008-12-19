T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Google'dan "tercümeli arama"

Google, şirketlere özel ürettiği arama sunucularında diller arasında arama yapabilen bir düzeneğin testlerine başladı.

19 Aralık 2008 02:00

Google, şirketlere özel ürettiği arama sunucularında diller arasında arama yapabilen bir düzeneğin testlerine başladı.

Kurumlara özel şirket içi intranet araması servislerinde test edilmeye başlanan yeni servis, arama yapılırken farklı dilleri birbirine çevirebilecek.

Kurumsal hizmet sağladığı firmaların bir çoğunun farklı ülkelerde düzinelerce ofisi olduğunu söyleyen Google kurumsal ürünler müdürü Cyrus Mistry, “İşletmeler İçin Çapraz-Dilde Arama” adını verdikleri servisin, arama sorgusunu eş zamanlı olarak farklı dillere çevirerek arama yapabildiğini belirtti.

Aranan bir sorgunun farklı dillerdeki sonuçlarını da getirebilen sistem, mevcut Google Enterprise Labs müşterilerinin sahip olduğu sunuculara yüklenebiliyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24