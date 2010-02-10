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Yaşam

Google'dan "Buzz" gibi rakip

ABD'li arama motoru Google, kendi sosyal paylaşım ağı "Buzz'la" Facebook ve Twitter'a rakip olmaya hazırlanıyor.

10 Şubat 2010 02:00

 T24-ABD'li arama motoru Google, kendi sosyal paylaşım ağı "Buzz'la" Facebook ve Twitter'a rakip olmaya hazırlanıyor.
 



Fransız Le Monde gazetesindeki habere göre, şirket "Buzz" (vızıltı) adını verdiği yeni sosyal paylaşım ağını ABD'deki genel merkezinde düzenlediği basın toplantısıyla tanıttı. Facebook ve Twitter'a rakip bir sosyal ağ olarak tasarlanan Buzz, Google'ın e-posta servisi olan Gmail'in içine entegre edilerek oluşturuldu. Buzz, kullanıcıların durum güncellemeleri yapmasını, içerik paylaşmasını ve arkadaşlarının gönderilerini okuyup yorumlamalarını sağlıyor. Google'nın Buzz ile sayıları 176 milyona ulaşan mevcut Gmail kullanıcılarından yararlanmayı hedeflediği belirtiliyor.


Buzz'ın özellikleri


Google'ın resmi internet sitesinde yer alan bilgide, Buzz'da kullanıcıların gizli ya da açık durum güncellemeleri yapabileceği, içeriklerini Twitter, Youtube, Flickr ve Picasa gibi internet sitelerinde paylaşabileceği belirtiliyor. Buzz simgesi ile işaretlenen mesajların, Gmail'in içindeki genel kutusu ile birleştirileceği, özel durum güncellemeleri, otomatik olarak kullanıcıların profil sayfalarına yansıyacağı, açık durum güncellemelerine ise arama motorları yoluyla erişilebileceği ifade ediliyor. Açık güncellemelerin, restoran ve tiyatro değerlendirmelerinin de yer aldığı Google Places adlı işletme dizinine de ekleneceği bildiriliyor. Buzz, kişilerin ''takip edilebilmesi'' gibi özellikleri yönünden Twitter, paylaşılan içeriği "beğenme" gibi özellikleri açısından ise Facebook'tan bazı unsurları içereceği kaydediliyor. Google'ın, Buzz'ı cep telefonlarındaki harita servisi ve mobil platformlar ile de entegre hale getirdiği belirtiliyor.
 

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