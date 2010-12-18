Google'dan 2010'nun son sürprizi

T24- Bilişim devi Google, 2010’u etkileyici bir uygulamayla sonlandırıyor. Art arda çıkardığı hizmetlerle adını gündemden düşürmeyen Google, üç boyut teknolojisini anatomi alanında tarayıcı ekranına taşıyor.















Deutsche Welle'de yayımlanan habere göre, Google Earth programıyla daha önce okyanusların derinliklerinden dünyanın en ücra noktasındaki dağların doruklarına tırmanmış, Samanyolu’nda yıldızları gözlemiş, Ay ve Mars’ın kraterlerinde dolaşmıştık. Google şimdi kullanıcılarını benzer ama daha gelişmiş bir teknolojiyle insan bedeninde bir yolculuğa davet ediyor.













Google'ın dijital anatomi atlasıyla insan vücudunu üç boyutlu keşfe çıkıyorsunuz. İç organlardan kemik ve kas yapısına, sinir sistemi ve kılcal damarlara her bir ayrıntıyı farklı yönlerden gözleyerek ve dilediğinizce yakınlaşıp uzaklaşarak inceleyebiliyorsunuz.

Katman katman soyulabilen sanal model



http://bodybrowser.googlelabs.com/ adresinde yer alan uygulama bir görev çubuğu ve sayfanın merkezinde yer alan bir sanal modelden oluşuyor. Görev çubuğunda toplam 6 düğme yer alıyor.

Düğmelerin sağdan sola ya da soldan sağa çekiştirilmesi, modelin anatomik ayrıntılarına daha yakından göz atılmasını, vücudu ya da belli bir organı istediğimiz yöne doğru çevirebilmemizi sağlıyor.

Modelden dilediğimiz katmanı atabiliyoruz. İstersek yalnızca iskelet ve kalp-damar sistemine ya da yalnızca kas yapısına yoğunlaşabiliyoruz.



Kilit teknoloji: WebGL



ABD merkezli Khronos Group tarafından geliştirilen WebGL standardı, üç boyutlu tarayıcı oyunları için temel teknoloji olarak görülüyordu. Google’ın dijital anatomi atlası, bu standardın bilgi ve öğretim amaçlı uygulamalara da temel olabileceğini ortaya koydu.

WebGL standardı halen beta aşamasında olan Firefox’ın 4 ve ve Google Chrome'un 9'ncu sürümleri tarafından destekleniyor.