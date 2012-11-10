T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Google'dan 10 Kasım'a özel logo

Google, 10 Kasım'a özel hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıdı

10 Kasım 2012 11:52

Google, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım için özel logo hazırladı.

Özel günler için hazırladığı "doodle"lar ile dikkati çeken Google, 10 Kasım'a özel hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıdı.

"Doodle" olarak nitelendirilen özel tasarımlı logosuyla Türk kullanıcıları unutmayan Google, bunun için kırmızı bir karanfil görüntüsünü kullandı. Karanfilin üzerine mause'uyla gelen kullanıcıların karşısına "Ulu önderi saygıyla anıyoruz" mesajı çıkıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.

ETİKETLER

google10 kasım

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24