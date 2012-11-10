Google'dan 10 Kasım'a özel logo

Google, Mustafa Kemal Atatürk'ün ölüm yıl dönümü 10 Kasım için özel logo hazırladı.

Özel günler için hazırladığı "doodle"lar ile dikkati çeken Google, 10 Kasım'a özel hazırladığı doodle'ı ana sayfasına taşıdı.

"Doodle" olarak nitelendirilen özel tasarımlı logosuyla Türk kullanıcıları unutmayan Google, bunun için kırmızı bir karanfil görüntüsünü kullandı. Karanfilin üzerine mause'uyla gelen kullanıcıların karşısına "Ulu önderi saygıyla anıyoruz" mesajı çıkıyor.

Doodle uygulamaları, dünya ülkeleri için önemli gün ve tatillere, kültürel olaylara ve tarihte yer alan önemli kişilere bu platformda yer vererek dikkati çekmeyi amaçlıyor.

İnternet kullanıcıları, bu özel tasarımlı logonun üstüne tıklayarak, o güne, kişiye, konuya özel daha ayrıntılı bilgilere erişebiliyor.