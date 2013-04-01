Google'dan 1 değil 3 şaka birden

Google, 1 Nisan’da kullanıcılarını şaşırtmak için bir değil tam üç şaka hazırladı. İlk olarak YouTube’un kapatılacağını duyuran Google, ardından Google Maps’te ‘define haritaları’ içeriği koyarak korsan hazinesi avı başlattığını duyurdu. Teknoloji devinin son ve en etkili numarası ise ‘Google Nose’ oldu.

Google, 1 Nisan için kullanıcılarının başını döndürecek bir hazırlık yaptı. Şirket ilk olarak, ABD’nin Zaytung’u olarak bilinen The Onion sitesi ile beraber hareket ederek, YouTube’un 8 yıl aradan sonra kapatılacağını belirtti.

Bununla yetinmeyen Google, ardından profesyonel dalgıç ve uzmanlarla hazırladığı ikinci bir video yayımladı. Videoda, Hint Okyanusu’nda sualtı çekimleri yapan Google Maps ekibi, bir sandık içinde 18’inci yüzyılda ölen korsan William "Captain" Kidd’in hazinesinin yerini gösteren haritalar buluyor.

Bu haritalardan yola çıkara başlatılan ‘Define Haritaları’ uygulaması, kullanıcıları haritalardaki kodları deşifre ederek dünyanın dört bir yanındaki gizli hazineleri bulmaya teşvik ediyor.

Define Haritaları, Google Maps’e girildiği anda sol aşağıda beliriyor ve kullanıcıları oyuna davet ediyor.



Kokan arama sonucu!



Google, ilk iki şakasıyla yetinmeyecek kadar eğlenceli bir ruha sahip olsa gerek, bir üçüncü şaka ile kullanıcılarını hem şaşırtmayı hem de güldürmeyi fazlasıyla başardı.

‘Google Nose’ adı verilen ve beta versiyonu olarak yayımlanan özellik, arama sonuçları hakkında koklayarak doğrudan bilgi almanızı ve aradığınız şeyi anlamanızı sağlıyor.

Çiçeklerden tutun bebek bezine ne kadar ne ararsanız arayın, arama sonuçlarında ‘Smell’ yani ‘Kokla’ seçeneği beliriyor. Basıyor ve burnunuzu ekrana olabildiğinde yaklaştırıyorsunuz ve kokuyu alıyorsunuz. Teknolojinin, ses altı dalgaların fotonlarla kesişmesi sayesinde ortaya çıktığı belirtildi.

YouTube şakasını aperatif olarak kullanan Google, Define Haritaları ve Google Nose ile kullanıcılarına eğlenceli bir vakit geçirme şansı sunuyor.