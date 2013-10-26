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Bilim / Teknoloji

Google aramalarında yeni dönem başlıyor

Google'ın şimdiden, yüksek meblağda paralar ödemek isteyen 30 büyük şirketle banner anlaşması yaptığı söyleniyor

26 Ekim 2013 15:52

Google'ın, arama sonuçlarında büyük etkisi olacak yeni bir özelliği test etmeye başladığı ortaya çıktı.

Google 'da artık arama sonuçlarına göre, kullanıcılara banner reklam gösterilecek. Başka bir deyişle, aranan kelimelere göre sonuç listenin en üstünde birkaç adet "sponsorlu" link görmeye alışık olan Google kullanıcılarının bundan sonra listenin tepesinde kocaman banner reklamları görecek.

Posta gazetesinin haberine göre, Yahoo'nun CEO'su olan Marissa Mayer, 2005 yılında Google'ın arama motoru ve kullanıcı deneyimleri bölümünün yöneticisi olarak, Google adına basına şu açıklamayı yapmıştı: "Google kullanıcıları arama motorunda hiçbir zaman banner reklam görmeyecekler, bunun sözünü veriyoruz. Hiçbir zaman göz yoran, flaşlar patlatan, sağdan soldan çıkan rahatsız edici grafik banner'lara izin vermeyeceğiz!"

Fakat testlerine başlanan yeni özellik, bu sözün tutulmayacağının açık ispatı gibi... Google'ın şimdiden, yüksek meblağda paralar ödemek isteyen 30 büyük şirketle banner anlaşması yaptığı söyleniyor.

 

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