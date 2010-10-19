Google'da Türkçe sesli arama

T24- Google'ın, mobil cihazlar üzerinden sesli komutlarla arama yapma imkanı sunan Google Voice Search hizmeti, Türkçe olarak kullanıma sunuldu.





Konuya ilişkin basın toplantısında konuşan Google Türkiye, Orta Doğu ve Afrika Pazarlama Direktörü Mustafa İçil, 1,9 milyar internet kullanıcısının bulunduğu dünyada internetin en çok bilgi arama amacıyla kullanıldığını belirterek, bir günde tüm arama motorlarında yapılan arama sayısının 4 milyarın üzerinde olduğunu kaydetti.







Türkiye'de de kişi başına düşen arama sayısının, dünya ortalamalarının oldukça üzerinde olduğunu ifade eden İçil, bir arama motorunu başarılı kılacak özellikleri hız, geniş kapsam, ilk sayfalarda doğru sonuca ulaşma ve kullanıcı deneyiminin kolaylığı olarak sıraladı.







Arama motorlarında en büyük bariyerlerden birinin dil konusunda yaşandığına işaret eden İçil, bu kapsamda Google'ın faaliyette bulunduğu ülkelerde en önemli hedeflerinden birinin içeriği zenginleştirmek olduğunu, bu şekilde arama motorlarının kullanımının anlam kazanacağını anlattı. İçil, bu soruna ilişkin olarak Google Çeviri hizmetini de sunduklarını anımsatarak, ''Hergün 160 milyon web sitesi 70 ayrı dile çevriliyor. Türkiye, Google Çeviri hizmetini de en çok kullanan ülkeler arasında yer alıyor. Google Çeviri'nin arkaplanı yapay zekaya dayanıyor. Yani biz sisteme bir dil öğretmiyoruz, kendisi çeşitli kaynaklardan tarayarak öğreniyor'' diye konuştu.





İçil, mobil cihazlara yönelik hizmetlerine de değindiği konuşmasında, dünyada 5 milyara yakın mobil abone bulunduğunu ve bu alandaki artışın çok hızlı yaşandığını belirterek, bir istatistiğe göre daha önce FM radyo, sabit abone sayısının üzerine çıkan mobil abone sayısının 2010'da dünyadaki temiz tuvalet sayısını da aştığını kaydetti.







3G aboneliğinin Batı Avrupa'da yüzde 54, dünya ortalamasında ise yüzde 21'e ulaştığını ve 2015'de cep telefonlarının temel internete erişim aracı haline geleceğinin öngörüldüğünü kaydeden İçil, bu değişimin cihaz satışlarına da yansıdığını, hergün 200 bin Android iletişim sistemli cep telefonunun aktif hale geldiğini dile getirdi.



Mustafa İçil, ''Cep telefonundan aramalar son 2 yılda 5 kat arttı. Toplam internet aramalarının yüzde 10'u cep telefonu üzerinden yapılıyor, bu da günde 400 milyondan fazla arama anlamına geliyor. Endonezya, Güney Afrika gibi ülkelerde cep telefonundan aramalar, bilgisayar üzerinden aramaların üzerine çıkmış durumda'' şeklinde konuştu.



Bu durumun, cep telefonu aramalarında farklı uygulamalar geliştirilmesine yol açtığını anlatan İçil, bunun örneklerini lokasyon bazlı arama ile bulunulan çevreye ilişkin bilgilerin öncelikli sıralanması, aranılan bir kurumun doğrudan telefonuna tıklayarak arama yapılabilmesi, resim tanıma özelliği ile çekilen bir fotoğraf hakkındaki bilgilerin telefona gelmesi olarak sıraladı.





Google'ın Türkçe olarak hizmete başlayan Google Voice Search hizmeti hakkında da bilgi veren İçil, Türkiye'nin lokalizasyonda Google'ın öncelikli ülkelerinden biri olduğunu söyledi.





İçil, aynı zamanda hizmetin açık bir teknolojiye sahip olduğunu belirterek, yazılım geliştiricilerin bu teknolojiyi farklı uygulamalar içine gömme şansı bulunduğunu, Türkiye'de de Android platformunda yazılım geliştirmeye ilginin arttığını kaydetti.





Toplantıda verilen bilgiye göre, 2008 yılında İngilizce, Japonca ve Çin Mandarini olarak hizmete başlayan Google Voice Search şu ana kadar Korece, Fransızca, Almanca, İtalyanca, Çekçe, Lehçe ve İspanyolca'nın aralarında bulunduğu 14 dilde lanse edildi.





