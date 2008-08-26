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Bilim / Teknoloji

Google'da porno lideriyiz

Google istatistiklerine göre, geçen yıllarda olduğu gibi, bu yılda ‘porno’ kelimesini internette en çok arayan Türkler oldu.

26 Ağustos 2008 03:00

İnternetin en popüler arama motoru Google’da 2008’de en fazla “porno” aramasının Türkiye’den yapıldığı ortaya çıktı. Google’ın 24 Ağustos’a kadar derlenen arama verilerine göre, 2008’de dünyada arama motoruna en çok “porno” yazılan ülke Türkiye oldu. Türkiye’yi Afrika ülkesi Burkina Faso ile Ermenistan izledi. Geçmiş yıllarda da “porno” araması konusunda ilk sıralarda yer alan Türkiye, bu konudaki dünya sıralamasında 2007’de 3, 2006’da 1, 2005 ‘te 2, 2004’ te de 2. sırada yer aldı.

Türklerin Youtube’a ilgisi yasağa rağmen sürdü

Türkiye’de 2008’in önemli bir kısmında yasak olan video paylaşım sitesi Youtube çekiciliğini korumaya devam etti. Google verilerine göre, yasal makamların girişimi sonucu Türkiye çapında erişimi yasaklanan Youtube’un Türkiye’deki izleyicileri, Youtube’a başka siteler üzerinden ulaşmaya çalıştı. Yerel yasak uygulanan sitelere ulaşmakta kullanılan internet siteleri de Türkiye’de en hızla popülerleşen sitelerden oldu. Vatandaşların, alacak miktarlarını internet üzerinden öğrendiği KEY ödemelerine ait aramaları da son dönemlerde patlayan internet aramalarından oldu.
Google’ın diğer ülkelerden Türkiye aramalarına ilişkin verileri de dikkati çekti. Buna göre, “Turkey” sözcüğüyle 2008’de en fazla internet araması Azerbaycan’dan yapıldı. Bu konuda Azerbaycan’ı izleyen ülkeler, Rusya ile çatışma yaşadıktan sonra İstanbul Boğazı üzerinden insani yardım alan Gürcistan oldu. “Turkey” sözcüğü ile en çok arama yapılan 4. ülke ise Türkiye ile “Ermeni soykırımı” iddiaları ve Karabağ sorunu nedeniyle gerginlik yaşayan Ermenistan oldu.
Türkiye’yi merak edenlerin önemli kısmını turistler oluşturdu. İnternetteki Türkiye aramalarının büyük bölümü “holidays turkey” (Türkiye tatili) sözcükleriyle yapıldı.

Google insight, istatistikleri yansıtıyor

Google aramalarına ilişkin istatistiklere, şirketin geçtiğimiz günlerde hizmete soktuğu “Google insights” servisinden ulaşılabiliyor. Serviste bulunan arama motorundan, anahtar sözcüklerin ülkeler ve kentler bazında aranma sayılarına ulaşılabiliyor. Google insights servisi sayesinde dünya üzerindeki bir ülke ya da kentte en çok aranan 10 sözcüğe 2004’ten 2008’e kadarki periyotta erişilebiliyor. Arama motoru, aranan sonuçlara son 30 gün, 90 gün ve 12 ay bazında ulaşmaya olanak sağlıyor.

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