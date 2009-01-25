Google'da 'penis kırılması' vakası!

Türkiye'de de yayımlanan Grey's Anatomy dizisinin 5'inci sezonunun 13'üncü bölümünde Dr. Mark Sloan'ın ilişki sırasında penisi kırılınca izleyiciler Google'a akın etti.



Diziyi izleyenler şaşkınlıklarını gidermek için Google'u adeta felç ettiler.



Dizide arkadaşı Lexie ile ilişkiye giren Mark'ın penisi kırılmıştı. Bunun ne anlama geldiğini öğrenmek isteyen milyonlarca Amerikalı meraklarını gidermek için internete hücum etti.



Google'un en çok aranan kelimeler listesi de bir anda alt üst oldu ve listenin ilk üç sırasında "penis kırılması" ve "kırık penis" aramaları belirdi.



Penis kırılması nedir?



Penis kırılması, cinsel ilişki sırasında erkeğin penise ani ve şiddetli güç uygulaması sonucunda ereksiyonu sağlayan dokuları çevreleyen kılıfın yırtılmasına tıpta verilen ad.



Penis sert halde iken yatakta aniden dönme, mastürbasyon esnasında Anormal bükülme, ereksiyonu sonlandırmak için penisin bükülmesi, at tepmesi penis kırılmalarına neden oluyor.



Almanya'da her yıl 600 erkeğin penisi kırılıyor. Penis kırılmalarında penis şişiyor ve morarıyor. Erkek aniden ağrılar içinde kıvranmaya başlıyor. Vakaların verdiği bilgiler çoğunlukla yanlış. Hekimlerine ''sabahleyin yataktan düştüm ya da çocuğumu severken aniden penis bölgeme tekme attı ve birden penisim şişti anlayamadım,'' diyerek doğru bilgi vermiyorlar.



"Penisim kırıldı, ne yapmalıyım?"



Tanı hastanın öyküsü ve fizik muayenesi ile konuyor. Muayenede kırılma olan tarafta kan birikmesi ve peniste karşı tarafa doğru eğilme, şişlik, morarma saptanıyor.



İki veya üç silindirik cisimli şiddetli kırılmalarda ise idrar yolu kanaması ve yumurtalıklarda kan birikmesi görülebiliyor. Ancak çok küçük olan yırtıklar Kavernozografi adı verilen özel görüntüleme yöntemleri ile saptanabiliyor.



Penis kırığı daha önceleri penise bandaj uygulanması, lokal soğuk pansuman tatbiki ve şişlik giderici ilaçlar verilerek tedavi edilmeye çalışılırmış. Şimdi ise tanı konur konmaz cerrahi müdahale ile başarılı bir şekilde tedavi edilebiliyor.



Penis kırığı ile idrar yolu yaralanmaları arasında doğru bir orantı var. İşeme zorluğu, idrar yolundan kan gelmesi veya hastanın idrar yapamaması durumlarında penis ucundan ilaç verilerek film çekiliyor. Böylece bir yaralanma varsa o bölge net olarak gösterilebiliyor.



Ardından hastanın idrar torbasına göbeğin altından özel bir sonda yerleştiriliyor ve yırtık cerrahi müdahale ile düzeltiliyor. Penis kırığı tedavi edilmezse peniste şekil bozukluğu, ağrılı sertleşme, cinsel ilişkide zorluk, iktidarsızlık, idrar yolunda bölgesel genişleme, kanama bölgesinde Peyroni hastalığı adı verilen sert şişlikler oluşabiliyor.



Penisim kırılınca cinsel hayat sona erer mi?



Penis kırılması erkeğin cinsel yaşamını önemli ölçüde olumsuz etkileyebilir. Bunun olmaması için alınması gereken tedbirler çok önemli. Araştırmalar penis kırılmalarının daha çok cinsel ilişki sırasında penisin vajinadan kayıp etraf dokulara isabet etmesi ile meydana geldiğini gösteriyor.



Penis ereksiyon halinde iken yatakta kırılma sıklığı tıp literatüründe yüzde 28-38 olarak bildirilmiş. Bunun için cinsel ilişki sırasında ani ve ters hareketlerden kaçınılması, penis sertleşme halindeyken kıvrılmaması gerekiyor. Cinsel ilişki sırasında kadının üstte olduğu pozisyonlarda ise kırılma riski daha artıyor.



Penisin dıştaki bölümüne gövde, vücutla birleştiği bölüme ise kök adı veriliyor. Kamış gövdesinde birbirine lifsi yapılarda bağlanan ve dikilgen doku olarak bilinen silindir biçimli üç cisim yer alıyor.

