Google'da neleri aradık?

Google, dünyada ve Türkiye'de 2008 yılının en çok aranan terimlerini duyurdu. Google Türkiye'den yapılan yazılı açıklamada, Google'nin her gün arama motoruna yazılan milyonlarca sorguya dayanarak derlediği internet "Zeitgeist"ını (zamanın ruhu anlamına gelen Almanca kelime) açıkladığı belirtildi.



Açıklamada, 2008 Türkiye listesinde sosyal ağ siteleri, oyun, video paylaşım sitesi ve dizi terimlerinin öne çıktığı bildirildi. "Zeitgeist 2008: Türkiye" basın sitesinde, Google'nin, arama

sonuçlarını analiz ederek 2008 yılı içerisinde Türkiye'de internet kullanıcılarının en çok arama yaptıkları başlıklarla ilgili liste, grafik ve bilgileri bir araya getirdiği kaydedildi.



Sitede yer alan bilgilere göre, Türkiye'de en popüler 10 arama "facebook", "oyun", "mynet", "youtube", "oyunlar", "msn", "indir", "tv", "hürriyet" ve "haber" olarak sıralandı. En hızlı yükselen aramalar, "hi5", "facebook", "key", "netlog", "sahibinden", "dizi", "kurtlar vadisi", "kpss", "oyunlar 1" ve "vatan" oldu.

Türkiye'den aranan ünlüler, Gülben Ergen, Serdar Ortaç, Tarkan, Demet Akalın, Ebru Gündeş, Hadise, Sibel Can, Gökhan Özen, Hülya Avşar ve Şahan iken, Türk dizileri ise "Kurtlar Vadisi", "Kavak Yelleri", "Yaprak Dökümü", "Selena", "Asi", "Avrupa Yakası", "Arka Sokaklar", "Adanalı", "Binbir Gece" ile "Gece Gündüz" şeklinde sıralandı.



Ekonomide, "iş", "kariyer", "kredi", "altın", "para", "finans", "euro", "borç", "dolar", "banka" en çok aranan kelimeler oldu. Futbol takımları da, Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor,

Bursaspor, Sivasspor, Eskişehirspor, Ankaragücü, Kocaelispor ve Kayserispor şeklinde yer aldı.

Açıklamada, yıl sonu zeitgeist'ına ek olarak global, bölgesel, geçmiş ve şimdiki arama trendlerine bakış sağlayan başka araçların bulunduğu, ancak Google zeitgeist araçlarının, kesinlikle bireysel kullanıcıları teşhis etmek için kullanılamadığı, çünkü araştırmanın belli bir zaman içinde belirli sorguların ne kadar sıklıkta görüldüğünü gösteren anonim ve toplu dökümlerden yola çıkılarak sürdürüldüğü vurgulandı.

