Google'da işe girmek istiyorsanız bu soruları cevaplamanız gerek

ABD’nin Seattle kentinde yaşayan insan kaynakları danışmanı Lewis Lin, Google ile iş görüşmesine gidenlerle bir çalışma yaptı. Lin, Google’ın işe alma aşamasında sorduğu ilginç soruları derleyerek cevaplarını yayınladı.

Hürriyet’ten Can Mumay’ın haberine göre, işte Google’da işe girmenin sırları:

“İnternete yaz. Çıkar.” Son yıllarda bilgiyi edinmek için neredeyse kullandığımız tek cümle bu. İnternete yazmaktan kasıt tabi ki Google’a yazmak. Peki ya Google’da çalışmak için nasıl özelliklere sahip olmak gerekiyor. Sadece parmakla gösterilen bir üniversiteden mezun olmak yeterli mi? Google, gerçekten hangi üniversiteden mezun olduğunuzu önemsiyor. Fakat işi kapmak için en önemli şey pratik ve kıvrak bir zeka. İnsan Kaynakları Danışmanı Lewis Lin, Google’ın işe alma aşamasında insanlara sorduğu soruları derledi. Sorular kadar cevapları da enteresan.

Sorular

1) Bir okul otobüsüne ne kadar golf topu sığar?

2) Seattle’daki tüm camları sildirmek için ne kadar para ödemeniz gerekir?

3) Bir ülkede çiftler erkek çocukları olana kadar çocuk yapmaya devam ederler. Bu ülkede kızların erkeklere oranı nedir?

4) Chicago’da kaç piyano çalan kişi vardır?

5) San Francisco için bir tahliye planı hazırlayabilir misiniz?

6) Gün içinde akrep ve yelkovan kaç kez üst üste gelir?

7) Bir korsan gemisinin kaptanısınız ve ganimetin nasıl bölüneceğini oylamanız gerekiyor. Eğer mürettebatınızın yarısından fazlası sizin önerdiğiniz şekilde hazineyi paylaşırsa siz öleceksiniz. Nasıl hem hayatta kalır hem de hazineyi istediğiniz gibi paylaşabilirsiniz?

Cevaplar

1) Birinci sorunun cevabını bilenlerin büyük bir bölümü ‘ürün müdürü’ koltuğunu kapıyor. Cevap 660 bin top.

2) 10 dolar

3) Yüzde 50

4) Fermi paradoksunu içeren bu sorunun yanıtı 125.

5) Bu soruya soruyla karşılık vermek gerekiyor. “Nasıl bir doğal afet için tahliye planlıyorsunuz?”

6) 22 kez

7) Oylama yapmadan hazinenin yüzde 51’ini mürettebatınız arasında paylaşırsınız.

Akşam nerede yiyelim?

Eski Google çalışanlarının anlattıklarına göre iş görüşmesi sırasında rahatlatıcı bazı sorular da soruluyor. Eğer işe alan kişi “Akşam nerede yemek yiyelim?” diye soruyorsa cevap olarak “fark etmez” dememek gerek. Aksine yönlendirici cevaplar verip gideceğiniz restorandan orada yiyeceğiniz yemeğe kadar fikrinizi beyan etmeniz gerekiyor.

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