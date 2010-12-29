T24 LogoT24 Logo
Magazin

Google'da en çok aranan 'Soner Sarıkabadayı'

Ünlü sanatçı, Google'da en çok aranan isimler listesinde 1. sırada yer alıyor.

29 Aralık 2010 02:00

T24 - Ünlü sanatçı, Google'da en çok aranan isimler listesinde 1. sırada yer alıyor.

Sarıkabadayı, 2010 yılında Google'da en çok aranan isimler içinde yer aldı. Sanatçının besteleri ve yorumladığı şarkılar da en çok dinlenenler arasında. Besteci ve söz yazarı kimliğiyle de sıkça gündeme gelen sanatçı, diğer şarkıcılar tarafından da sık sık tercih ediliyor. Kendisinden beste alan şarkıcılar arasında Tarkan, Murat Boz, Sertap Erener gibi ünlü isimler var.

Yeni yıla Hilton'da girecek

Google'da yılın en çok aranan isimlerinden biri olan Sarıkabadayı, yılbaşı gecesi Hilton Hall 1'de sevenleriyle buluşacak.Son zamanlarda çıkardığı albümler ve singlelarla adından sıkça söz ettiren şarkıcının Hilton'da vereceği konsere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

Yeni yıl koserinin bilet fiyatları ise şöyle:

Normal: 66,00 TL

Vip: 89,00 TL

A - Platinum Loca: 1600 TL

B - Gold Loca: 1350 TL

C - Loca: 1100 TL

D - Stand: 650 TL

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Meral Akşener’den Kanal İstanbul projesine şartlı ‘evet’...

Kazakistan'da irtifa kaybeden yolcu uçağı binaya girdi: En az 15...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24