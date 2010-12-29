Google'da en çok aranan 'Soner Sarıkabadayı'

T24 - Ünlü sanatçı, Google'da en çok aranan isimler listesinde 1. sırada yer alıyor.

Sarıkabadayı, 2010 yılında Google'da en çok aranan isimler içinde yer aldı. Sanatçının besteleri ve yorumladığı şarkılar da en çok dinlenenler arasında. Besteci ve söz yazarı kimliğiyle de sıkça gündeme gelen sanatçı, diğer şarkıcılar tarafından da sık sık tercih ediliyor. Kendisinden beste alan şarkıcılar arasında Tarkan, Murat Boz, Sertap Erener gibi ünlü isimler var.

Yeni yıla Hilton'da girecek

Google'da yılın en çok aranan isimlerinden biri olan Sarıkabadayı, yılbaşı gecesi Hilton Hall 1'de sevenleriyle buluşacak.Son zamanlarda çıkardığı albümler ve singlelarla adından sıkça söz ettiren şarkıcının Hilton'da vereceği konsere yoğun ilgi gösterilmesi bekleniyor.

Yeni yıl koserinin bilet fiyatları ise şöyle:

Normal: 66,00 TL

Vip: 89,00 TL

A - Platinum Loca: 1600 TL

B - Gold Loca: 1350 TL

C - Loca: 1100 TL

D - Stand: 650 TL