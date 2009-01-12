Google'da arama, kettle'la eşit CO2 üretiyormuş

İnternetin en ünlü arama sitesi Google'da iki kez arama yapmanın
Kettle'da su kaynatıldığında ortaya çıkan CO2 miktarı kadar emisyona
sebep olduğu iddia edildi.
Amerikan araştırma firması Gartner'ın raporuna göre IT sektörü global CO2 emisyonunun yüzde 2'sine sebep oluyor.
Harvard
Üniversitesi'nden Dr. Alex Wissner-Gross, basit bir web sitesinin
izlendiği her saniye için 0,02 gram CO2 ürettiğini söylüyor. Eğer
internette bir video seyrediyorsanız, bunun ürettiği CO2 ise saniyede
0,2 grama eşit.
Dr. Gross'un saptamaları aslında bilgisayarları
ve interneti dolaylı olarak zan altında bırakıyor. Dr. Gross bunu şöyle
açıklıyor:
"Web siteleri serverlarla yayın yapabiliyor ve bu
siteler ağ yoluyla birbirleriyle etkileşen bilgisayarların yardımıyla
ziyaretçiler tarafından izlenebiliyor. Bu serverlar, alıcılar ve
ağların çalışabilmesi için elektriğe gereksinimleri var. Elektrik ise
kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yanmasıyla çalışan santrallerle
sağlanabiliyor. Fosil yakıtların yanmasıyla atmosfere CO2 salınmış
olunuyor ve dolaylı olarak bu durum iklim değişikliğine yol açıyor"
Gross'un
tezine göre Google'da arama yapıldığında, site dünyadaki serverların
hemen hemen hepsinde işlem yapıyor ve kısa sürede kullanıcıya istediği
yanıtı veriyor. Bu nedenle daha çok kaynak kullandıkları için arama
siteleri diğer sitelere göre daha çok emisyona neden oluyor.
Bir başka analist John Buckley ise Google'da arama yapmanın 1 gram ila 10 gram arasında emisyona neden olduğu görüşünde.
Teknoloji
yazarı Chris Goodall da bir kullanıcının bilgisayarı başında Google'da
arama yaparak geçirdiği her 15 dakika için sitenin 7 ila 10 gram
arasında CO2 ürettiğini düşünüyor.