Google'da arama, kettle'la eşit CO2 üretiyormuş

İnternetin en ünlü arama sitesi Google'da iki kez arama yapmanın Kettle'da su kaynatıldığında ortaya çıkan CO2 miktarı kadar emisyona sebep olduğu iddia edildi.



Amerikan araştırma firması Gartner'ın raporuna göre IT sektörü global CO2 emisyonunun yüzde 2'sine sebep oluyor.



Harvard Üniversitesi'nden Dr. Alex Wissner-Gross, basit bir web sitesinin izlendiği her saniye için 0,02 gram CO2 ürettiğini söylüyor. Eğer internette bir video seyrediyorsanız, bunun ürettiği CO2 ise saniyede 0,2 grama eşit.



Dr. Gross'un saptamaları aslında bilgisayarları ve interneti dolaylı olarak zan altında bırakıyor. Dr. Gross bunu şöyle açıklıyor:



"Web siteleri serverlarla yayın yapabiliyor ve bu siteler ağ yoluyla birbirleriyle etkileşen bilgisayarların yardımıyla ziyaretçiler tarafından izlenebiliyor. Bu serverlar, alıcılar ve ağların çalışabilmesi için elektriğe gereksinimleri var. Elektrik ise kömür ve petrol gibi fosil yakıtların yanmasıyla çalışan santrallerle sağlanabiliyor. Fosil yakıtların yanmasıyla atmosfere CO2 salınmış olunuyor ve dolaylı olarak bu durum iklim değişikliğine yol açıyor"



Gross'un tezine göre Google'da arama yapıldığında, site dünyadaki serverların hemen hemen hepsinde işlem yapıyor ve kısa sürede kullanıcıya istediği yanıtı veriyor. Bu nedenle daha çok kaynak kullandıkları için arama siteleri diğer sitelere göre daha çok emisyona neden oluyor.



Bir başka analist John Buckley ise Google'da arama yapmanın 1 gram ila 10 gram arasında emisyona neden olduğu görüşünde.



Teknoloji yazarı Chris Goodall da bir kullanıcının bilgisayarı başında Google'da arama yaparak geçirdiği her 15 dakika için sitenin 7 ila 10 gram arasında CO2 ürettiğini düşünüyor.