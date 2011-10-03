-Google'da "Erdoğan" rüzgarı ANKARA (A.A) - 03.10.2011 -Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın ismi ''One Minute'' çıkışı ve tarihi Kuzey Afrika gezisinin ardından arama motoru Google'da en çok aranan isimler listesinde ilk sıralara yerleşti. Arama motoru Google'da en çok aranan kelimeler ile bu kelimelerin arandığı ülke ve şehirlerin yer aldığı ''Google Trends'' istatistikleri arasındaki ''Recep Tayyip Erdoğan'' kelimelerine ait veriler dikkat çekiyor. Google'de ''Tayyip Erdoğan'' adıyla 17 milyon 400 bin sonuç yer alırken, bu kelimelerin Google Trends'e girdiği tarih ise 2005 yılını gösteriyor. İstatistiklere ait grafiklerde 2007 yılana kadar normal bir seyir izleyen ''Tayyip Erdoğan'' kelimelerinin sorgusunda 2007 ile 2010 yılları arasında ciddi bir artış göze çarparken, 2011 yılında bu oran ikiye katlanıyor. ''Tayyip Erdoğan'' kelimelerinin Google'da en çok arandığı ülkeler listesinde ise Türkiye ve ABD yer alıyor. Türkiye'de ise söz konusu kelimelerin en çok sorgulandığı iller sıralamasında Konya, Trabzon ve Gaziantep geliyor. ''Recep Tayyip Erdoğan'' adıyla yapılan Türkçe sorgulamalar ise 2011 yılında yine zirveye çıkıyor. Bu kelimelerin arandığı ülkeler listesine ise bu kez Türkiye ve ABD'nin yanına Almanya'da ekleniyor. Google'da ''Recep Tayyip Erdoğan'' adıyla yer alan kayıtların sayısı ise 16 milyon 800 bine ulaşıyor. -İsraillilerin ''Turkey Prime Minister'' ilgisi- Arama motoru üzerinde İngilizce yapılan sorgularda ise ''Turkey Prime Minister'' kelimelerine ait sonuçlar dikkat çekiyor. Arama sonuçlarına göre söz konusu kelimelere ait yaklaşık 1 milyon 740 bin kayıt listelenirken, 2009'un ilk aylarında ciddi bir ivmeyle Google Trends'e girdiği görülüyor. Trends'deki grafiklerde ise 2010 ve 2011 yıllarındaki artışlar dikkat çekerken, ''Turkey Prime Minister''ın en çok arandığı ülkelerin başında Pakistan ve İsrail geliyor. Listede Türkiye'nin yanı sıra Avustralya, İngiltere, ABD, Kanada ve Hindistan bulunuyor. Bu kelimelerin en çok sorgulandığı şehirler kategorisinde ise ilk iki sırada Washington ve New York var. ''Turkish Prime Minister'' kelimeleri de 1 milyon 810 bin sonuçla Trends listesinde 2009 ve 2011 arasında zirveye çıkıyor. Söz konusu kelimelere ait en çok arama yapılan ülkeler sıralamasında ise İngiltere, Türkiye ve Avustralya yer alırken, şehirler listesinde ise Washington, İstanbul ve Londra ilk üç sırada bulunuyor. -Arap ülkelerinin ''Tayyip Erdoğan'' merakı- ''Tayyip Erdoğan'' adıyla yapılan Arapça aramalarda ise son 2 ay içinde rekor seviyede artış yaşanırken, en çok arama yapılan ülkeler kategorisinde listenin ilk sıralarına Suriye, Tunus ve Mısır yerleşti. Arapça yapılan aramalarda Tayyip Erdoğan adı Trends listesine ilk kez 2009'da girerken, 2011'de peş peşe iki kez arama rekorları kırıyor. Aramaların yapıldığı diğer ülkeler ise Cezayir, Suudi Arabistan, Fas ve Birleşik Arap Emirlikleri olarak kayıtlarda yer alıyor. En çok sorgu yapılan şehirler arasında ise Tunus, Kahire ve Riyad ilk sıralarda bulunuyor. Google'da ''Tayyip Erdoğan'' adıyla yapılan aramalarda çıkan sonuçların sayısı ise 10 milyon 700 bine ulaşıyor.