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Bilim / Teknoloji

Google.com satıldı, hem de 12 dolara!

Şirketin eski çalışanlarından Sanmay Ved, Google Domains üzerinden google.com'u 1 dakikalığına satın aldı

03 Ekim 2015 20:22

Google’ın eski çalışanı Sanmay Ved, şirkete ait dünyanın en çok ziyaret edilen alan adı google.com’u, 12 dolara satın aldı. Ved, Şirket hatayı fark edene kadar 1 dakikalığına domainin sahibi oldu. Google, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Dailymail’de yer alan habere göre, satılık domain isimleri arasında gezinen Sanmay Ved, google.com’un satışa açık olduğunu fark eti. Alan adını satın almayı denemeye karar veren Ved, bu çabasının anında engelleneceğinden emindi ancak olaylar öyle gelişmedi.

Google.com’un satış bedeli olarak kredi kartından 12 dolar çekildiğini gören Ved, bu deneyimi LinkedIn’deki sayfasında paylaştı. Ancak Ved'in Google.com sahipliği uzun sürmedi ve bir dakika içinde Google, siparişin iptal edildiğine dair bir epostayı Ved'e gönderdi. Google Domains'i işleten Google olduğu için firma, alan adını kısa sürede kontrolüne alabildi. Ancak aksi olsaydı Google'ın başı biraz ağrıyabilirdi. Google, konu hakkında açıklama yapmasa da, satın alma işleminden sonra Ved'e hatayla ilgili bilgi verdiği söyleniyor.

 

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