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Bilim / Teknoloji

Google'a yine bir rekabet soruşturması

Google’ın Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarda Google’a ait hizmetler işletim sistemiyle birlikte geliyor.Diğer teknoloji şirketleri bu durumun haksız rekabete neden olduğunu savunuyor

10 Nisan 2013 11:55

ABD’li teknoloji şirketi Google'ın mobil cihazlarda kullanılan işletim sistemi yazılımı haksız rekabet yüzünden mercek altına alındı. Google daha önce arama motoru nedeniyle de ceza almıştı.

Google soruşturması Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki serbest ticaret görüşmelerinin hız kazandığı sırada başladı. Amerikalı şirkete yönelik cezai işlemler görüşmelere gölge düşürse de Avrupalı düzenleyiciler teknoloji şirketlerine karşı katı tutumunu sürdürüyor.

trtturkhaberdar.com'da yer alan International Herald Tribune haberine göre, Google’ın Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarda Google’a ait hizmetler işletim sistemiyle birlikte geliyor. Aralarında Nokia ve Microsoft’un da bulunduğu diğer teknoloji şirketleri ise bu durumun haksız rekabete neden olduğunu savunuyorlar.

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