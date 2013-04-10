Google'a yine bir rekabet soruşturması

ABD’li teknoloji şirketi Google'ın mobil cihazlarda kullanılan işletim sistemi yazılımı haksız rekabet yüzünden mercek altına alındı. Google daha önce arama motoru nedeniyle de ceza almıştı.

Google soruşturması Avrupa Birliği ile Amerika arasındaki serbest ticaret görüşmelerinin hız kazandığı sırada başladı. Amerikalı şirkete yönelik cezai işlemler görüşmelere gölge düşürse de Avrupalı düzenleyiciler teknoloji şirketlerine karşı katı tutumunu sürdürüyor.

trtturkhaberdar.com'da yer alan International Herald Tribune haberine göre, Google’ın Android işletim sistemini kullanan akıllı telefonlarda Google’a ait hizmetler işletim sistemiyle birlikte geliyor. Aralarında Nokia ve Microsoft’un da bulunduğu diğer teknoloji şirketleri ise bu durumun haksız rekabete neden olduğunu savunuyorlar.