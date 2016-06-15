Google’a Türkiye’den erişim yavaşladı

TİB Başkanlığı bugün Google'ın eski içerikleri arşivlemesini sağlayan önbellek hizmetine erişimi engelledi. BTK ise "Yurtdışındaki fiber altyapıdan dolayı kısmi bir yavaşlama var. Aldığımız bilgilere göre çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 30 ile 45 dakika içerisinde sorun giderilecek" dedi.

Saat 15.00'den itibaren özellikle Türk Telekom kullanıcıları, Google'a bağlı arama motoru, Gmail ve Youtube gibi hizmetler olmak üzere bir dizi siteye erişemediklerini bildirdiler.

Google dışında Facebook, Twitter ve Spotify gibi birçok başka siteye de ya hiç erişilemediği veya erişimin çok yavaşladığı belirtiliyor.

Teknoloji uzmanı Füsun Sarp Nebil, “Google web cache için kapatılma kararı var, bununla birlikte Facebook’a erişilemiyor. Bu olay ya Türk Telekom’un Bulgaristan’daki hatlarının kopmuş olduğunu hatırlatıyor ya da kapatma işlemi sırasında terslik olduğunu gösteriyor” dedi.

TİB'in resmi sitesindeki açıklama şöyle:

"5651 sayılı Kanun uyarınca yapılan teknik inceleme ve hukuki değerlendirme sonucunda bu İnternet sitesi (webcache.googleusercontent.com) hakkındaki Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'nın 15/06/2016 tarih ve 490.05.01.2016.-84787 sayılı kararına istinaden Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı tarafından İDARİ TEDBİR uygulanmaktadır."

Google'ın "Web Cache" (Ağ Önbelleği) adlı hizmeti, internetteki içeriklerin arşivlenmesini sağlıyor.

TİB'in, geçmişte bir başka site üzerinde yer alan ve Türkiye'den erişim engellenen bir içeriği arşivlediği ve görüntülenmesine imkan sağladığı için Google'ın önbelleğini de engellediği belirtiliyor.

BTK: Sorun giderilecek

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) ise Google'a yönelik herhangi bir engelleme kararının söz konusu olmadığını, Google'ın önbellek hizmetine bir erişim sınırlaması getirilmesi halinde bile tüm internetin yavaşlamayacağını savundu.

Hürriyet muhabiri Ahmet Can'ın ulaştığı bir BTK yetkilisi, "Yurtdışındaki fiber altyapıdan dolayı kısmi bir yavaşlama var. Aldığımız bilgilere göre çalışmalar devam ediyor. Yaklaşık 30 ile 45 dakika içerisinde sorun giderilecek" dedi.

Ulaştırma Bakanlığı: Fiber hat ve enerji kaynaklı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği ise yazılı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Bazı haber sitelerinde Türkiye’de internete erişim engeli getirildiği ve internetin yavaşlatıldığı yönünde haberler yapılmaktadır. Söz konusu haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bugün ülkemizde yaşanan internet hızındaki yavaşlamanın nedeni erişim engelinden veya idari bir uygulamadan kaynaklı değildir. Operatörlerin yurtdışı çıkışının olduğu Bulgaristan ve Romanya’da meydana gelen fiber hat bağlantı ve enerji sorunu nedeniyle olduğu tespit edilmiştir. Ülkemizdeki internet kullanıcılarını etkileyen teknik sorunların ivedilikle giderilerek internetin normal hızına dönmesi için yoğun bir şekilde çalışmalar ilgili operatörler tarafından sürdürülmektedir."

Bakanlık açıklamasında, 490.05.01.2016.-84787 sayılı ve 15 Haziran tarihli idari tedbir kararının neden TİB'in resmi internet sitesinde yer aldığı ve iki saat sonra geri çekildiğine değinilmedi.