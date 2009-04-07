Google’a ‘siyah sayfa yap’ çağrısı

Edirne Koleji'nden bir grup öğrenci, dünyanın en çok kullanılan arama motoru Google'a sayfa rengini siyah yaparak, elektrik tasarrufuna katkıda bulunması yönünde çağrı yaptı.



Edirne Koleji İngilizce Öğretmeni ve proje danışmanlarından Fisün Aydın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın dünya genelindeki ortaokul ve lise öğrencilerinin gelişimine katkıda bulunması amacıyla açtığı Diplomasiye Açılan Kapılar adlı proje yarışmasına, Edirne Koleji olarak, "Kıyamete Açılan Kapı: Küresel Isınma" projesiyle katıldıklarını söyledi.



Projedeki amacın duyarlılık kazandırabilmek olduğunu ifade eden Aydın, 115 ülkeden 2,5 milyon öğrencinin katıldığı proje yarışmasında, Türkiye'yi Edirne Koleji'nin temsil ettiğini bildirdi.



Projeye hazırlanırken, ses getirecek ve duyarlılığı artıracak bir fikir arayışındayken "Google'ye çağrıda bulunma" fikrinin bir toplantı sırasında akıllarına geldiğini anlatan Aydın, şöyle devam etti:



"Proje koordinatör öğretmenlerinden Esin Çiftçi ve projeyi tasarlayan öğrenciler Berke Cenktuğ Korucu, Esra Gizem Altınel, Melis İçim Öztürk ve Ata Alkayalar'la projemize internet sitesi yaparken, yapılan araştırmalar neticesinde, sayfanın siyah olmasıyla daha az elektrik ürettiği fikri üzerinde konuşurken, amacın duyarlılık ve farkındalık yaratmak olmasıyla, bunu ses getiren bir eyleme dönüştürmek istedik."



Google ile iletişime geçildi



Okulun İngilizce öğretmenlerinden ve proje koordinatörlerinden Esin Çiftçi de ses getirecek ve farkındalık yaratacağı konusunda alınan kararla, Google'nin Amerika ve Türkiye'deki ofisleriyle iletişime geçtiklerini belirterek, "Siyah sayfaların elektrik tüketiminde beyaz sayfalara göre daha az enerji tükettiğini kanıtlar araştırmaları inceledik ve Google'ye İngilizce bir metin hazırlayarak elektronik posta ve faks yoluyla ilettik. Google yetkilileri, isteğimizi değerlendireceğini belirtti. Yılda birkaç kez böyle bir uygulamaya gittiklerini anlatan yetkililer, yeni talebi de değerlendirerek küresel ısınma karşıtı girişimi destekleyeceklerini kaydettiler" diye konuştu.



Çiftçi, Google'nin küresel ısınmaya karşı direnç gösterip gösteremeyeceğini merakla beklediklerini ancak dünyanın en ünlü arama motoruna çağrılarını zaman zaman yenileyeceklerini anlattı.



Çiftçi, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Yapılan araştırmalarda beyaz bir sayfanın günde 74 watt, siyah olan bir sayfa ise 59 watt elektrik tükettiği tespit edilmiş. Google'nin günlük ziyaretçi sayısının çokluğu düşünülürse, yıldaki tasarrufun boyutu gerçekten çok yüksek olur. Google bu çağrımızı uygularsa birçok internet sayfasına da örnek olur. Bu nedenle Google yetkililerine 'sayfanı siyah yap daha az elektrik harca' çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." "

