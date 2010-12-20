-GOOGLE'A RAKİP TÜRK ARAMA MOTORU ANKARA (A.A) - 20.12.2010 - Bir Türk yazılım firmasının geliştirdiği yeni internet arama algoritması ile istenilen bilgiye hızlı ve kesin olarak ulaşıldığı savunuldu. Bilkent Teknopark merkezli Horizon Yazılım Genel Müdürü Murat Karaveli, geliştirdikleri arama algoritması ve Epiri isimli yazılımları ile Google'dan daha hızlı sonuç sağladıklarını belirtti. ''Epiri Professional, istediğiniz bilgiyi, doküman türüne göre ayırmadan, arşivleyebileceğiniz, düzenleyebileceğiniz, içerisinde arama yapabileceğiniz ve arama sonuçlarını kesin sayıyla veren, mükemmel bir bilgiye ulaşım ve değerlendirme programıdır'' diye konuşan Karaveli, şöyle devam etti: ''Epiri Professional’ı benzerlerinden ayıran en büyük özelliklerden biri, dünyada ilk defa Horizon Yazılım tarafından geliştirilmiş olan sıra dışı arama teknolojisidir. Binlerce kaynakta, sanki 10 sayfa arasında arama yapıyormuş gibi hızlı arama yapar. Ayrıca en büyük arama motorlarının bile yapamadığını Epiri yapmıştır; farklı tür ve yapıdaki veri tabanlarından veri çekebilmeyi, dünyada başarabilen başka bir program yoktur. Üstelik sadece lokal bilgisayarda değil, internet, intranet ve servislerde eş zamanlı arama yapabilmesiyle, Epiri Professional, arama teknolojisinde çığır açmıştır. Milyarlarca doküman arasında arama yaparken asenkron arama teknolojisi kullanan Epiri, sonuç buldukça getirir. Google gibi arama motorlarının aksine, bulunacak sonuç sayısını tahmini değil, kesin olarak getirir. Doğru sonuç sayısını öğrenmek için son sayfaya kadar ilerlemenize gerek kalmadan, kesin sayıya ulaşırsınız. Google Arama Motorunda 'Horizon' kelimesi arandığında 106 milyon sonuç bulduğunu iddia eden Google, benzer sonuçlar görüntülenmeden 602, benzer sonuçlarla birlikte 818 sonuç listeliyor. 'Sun' kelimesi arandığında ise 1 milyon 150 bin sonuç bulduğunu öne süren Google, benzer sonuçlar görüntülenmeden 586, benzer sonuçlarla birlikte 861 sonuç listeleyebiliyor.'' Veri tabanı tipi önemli olmamakla birlikte aynı protokole sahip farklı tipteki veri tabanlarından arama yapabilme kabiliyeti ile inanması zor bir yapı hazırlandığını ifade eden Karaveli, CRM, ERP, sözlük, ansiklopedi, ilaç rehberi, haber, bülten, makale, katalog ve daha birçok farklı dokümanda aynı anda arama yaparak inanması çok zor bir yapıyı sunduğunu söyledi. Daha da inanılmazının, farklı tipteki dokümanları aynı pencerede tek dosya gibi birleştirebilme özelliği taşıdığını anlatan Karaveli, Otomatik tamamlamada sayfalama ve kaynak seçim özelliklerini Horizon Yazılım geliştirdi. Arama sırasında sonuçlar belirli sayıda kaynaktan aranmakta ve sonuçlar öneri listesinde sayfalı halde gösterilmekte. Önceki sayfa, sonraki sayfa şeklinde kayıtlar arasında gezebilmektesiniz. Dilerseniz öneri listesini belli bir kaynaktan alabilmektesiniz.'' -''KULLANDIĞINIZ TEK ARAMA MOTORU GOOGLE OLMASIN''- Epiri Professional'ın öne çıkan en önemli özelliklerinden birinin arama algoritmalarındaki gücü olduğunu vurgulayan Karaveli, ''Bunu da Ask (Sor) modu ile gözler önüne seriyor'' dedi. Karaveli, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Aramalar sadece arama motorları ile çevrimiçi ortamda değil, kendi kaynaklarınızın arasından çevrimdışı olarak ve Google’ın kullandığından daha etkili sonuçlar alabileceğiniz arama mantıkları ile de yapılabilir. Kaynaklarınızı kişiselleştirilmiş arama motoru ile aranabilir hale getirebilmeniz için gerekli araçlar da Horizon Yazılım tarafından sunuluyor. Dünyanın en geniş koleksiyona sahip kütüphanesi olan ABD Kongre Kütüphanesi’nde bulunan kaynak sayısının yaklaşık 10 katı veri Epiri Professional’da arşivlenebilir ve sadece aramak istediğiniz kelimeyi yazarak bilgiye hızlıca ulaşabilirsiniz. Üstelik Ask Modu ile arama yaptığınızda bulunan sonuç sayısı, ister 10 olsun ister 100 bin, sonuç listesinin oluşturma süresi çok kısa sürecektir. Zamanın bu kadar değerli olduğu günümüzde 3-5 sonuç görüntülemek için dakikalarınızı harcamaya, Epiri son veriyor.''