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Bilim / Teknoloji

Google'a rakip arama motorundan yeni hamle

Rus internet arama motoru, Android sistemli ilk akıllı telefonunu kamuoyuna tanıttı

06 Aralık 2018 16:22

Rusya ve eski Sovyet ülkelerinde en çok kullanılan arama motoru Yandex, Google karşısındaki pazar payını korumak için geliştirdiği mobil uygulamalardan sonra bu kez ilk akıllı telefonunu üretti. Üretimi Çin’de yapılacak olan Yandex.Phone’un Apple, Samsung ve Huawei gibi markalara rakip olması bekleniyor.

Yarın Rusya’da sadece internet üzerinde satışa sunulacak olan Yandex.Phone 17.990 rubleden(290 dolar) satışa çıkacak. Yandex’in kendine ait müzik, harita, taksi ve yiyecek uygulamaları telefonda yüklü bir şekilde kullanıcıyla buluşacak.

Yandex yetkilisi Fyodor Yejov, Yandex.Phone’un Rus kullanıcılar için günlük rutin işlerini yönetmede kolaylık olacak tüm yerelleşmiş araçları kapsayan bir akıllı telefon olacağını belirtti.

 

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