Google'a hapis cezası

T24

Şirkete verilen ceza sektörde kaygı yarattı

'Korkutucu'

Mahkeme, videonun siteye yüklenmesine göz yumdukları gerekçesiyle üç Google yöneticisini 6 ay ertelenmiş hapis cezasına çarptırdı. Üç yönetici hakaret suçlamalarından ise beraat etti. 2006 yılında İtalya'nın Torino kentindeki bir okulda çekilen video, Google Video'ya yüklenmişti. Ancak bir ay sonra, İtalyan polisinin başvurusu üzerine siteden kaldırıldı. Şirket kısa bir süre sonra da YouTube'u satın aldı.Yargılanan isimlerden olan, Google'ın baş hukuk müşaviri David Drummond kararı tepkiyle karşıladı.Kararın çok korkutucu bir kapı araladığını söyleyen Drummond, "Bu olayla, görüntülenmesiyle ya da Google Video'ya yüklenmesiyle hiçbir ilgisi olmayan ben ve meslektaşlarım, sadece şirketteki konumumuz nedeniyle bu cezaya çarptırılabiliyorsak, herhangi bir internet paylaşım sitesindeki herhangi bir çalışan da benzer bir cezaya çarptırılabilir" diye konuştu.Drummond kararın temyizden döneceğine emin olduğunu da ekledi.Özel hayatın gizliliği yasaları konusunda danışmanlık hizmetleri veren İngiliz uzman Richard Thomas ise, kararı "saçma" olarak nitelendirdi.Thomas, "Hakaret içeren bir mektup nedeniyle posta idaresini dava etmeye benziyor" diye konuştu.Google'dan yapılan açıklamada da, YouTube'a yüklenen görüntülerin önceden izlenmesinin mümkün olmadığının altı çizildi. Ayrıca polisin bu konuya dikkat çekmesi üzerine videonun siteden hemen kaldırıldığı ve yükleyenler hakkında da ilgili makamlara bilgi verildiği kaydedildi.Google'ın verdiği bilgi doğrultusunda Down sendromlu arkadaşlarını döven ve görüntüleyen öğrenciler okuldan atılmıştı.