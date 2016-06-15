"Google'a göre, dünyanın merkezi Çorum" iddiası

Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından Google'ın haritalama servisi Google Haritalar, dünyanın coğrafi merkezini Çorum kırsalını oluşturan bölge olduğunu açıkladığı iddia edildi.

ABD'nin sahil kenti San Diego'dan fizikçi Andrew J. Woods tarafından 1973 yılında yapılan hesaplamalara göre, dünyanın coğrafi merkezi Ankara'nın 150 kilometre güneydoğusu olarak belirlenmişti. 2003'te Holger Isenberg tarafından küresel dijital yüzey modeliyle yapılan yeni bir hesaplamayla ise dünyanın merkezi Çorum olarak açıklanmıştı.

Daha önceden bu merkezin Mısır piramitlerinin yer aldığı bölge olduğu yönünde bazı teoriler de vardı.

Anadolu Ajansı: Yanlışlıkla oldu

Anadolu Ajansı, dün yayımladığı "Google, dünyanın merkezini Çorum olarak işaretledi" başlıklı haberi iptal etti. Anadolu Ajansı ve birçok yayın organının yayımladığı haberin gerçek olmadığını dün akşamüstü duyurulmuştu. Anadolu Ajansı tarafından yapılan açıklamada haberin yanlışlıkla yayımlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'ndan bugün yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Dün saat 12.01’de servis ettiğimiz, 'Google, dünyanın merkezini Çorum olarak işaretledi' başlıklı haberimiz sehven yayınlandığı için iptal edilmiştir. Saygılarımızla."