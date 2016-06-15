T24 LogoT24 Logo
Çevre

"Google'a göre, dünyanın merkezi Çorum" iddiası

Daha önceden bu merkezin Mısır piramitlerinin yer aldığı bölge olduğu yönünde bazı teoriler de vardı

15 Haziran 2016 12:58

Dünyanın en çok kullanılan arama motorlarından Google'ın haritalama servisi Google Haritalar, dünyanın coğrafi merkezini Çorum kırsalını oluşturan bölge olduğunu açıkladığı iddia edildi.

ABD'nin sahil kenti San Diego'dan fizikçi Andrew J. Woods tarafından 1973 yılında yapılan hesaplamalara göre, dünyanın coğrafi merkezi Ankara'nın 150 kilometre güneydoğusu olarak belirlenmişti. 2003'te Holger Isenberg tarafından küresel dijital yüzey modeliyle yapılan yeni bir hesaplamayla ise dünyanın merkezi Çorum olarak açıklanmıştı.

Daha önceden bu merkezin Mısır piramitlerinin yer aldığı bölge olduğu yönünde bazı teoriler de vardı.

 

Anadolu Ajansı: Yanlışlıkla oldu

 

Anadolu Ajansı, dün yayımladığı "Google, dünyanın merkezini Çorum olarak işaretledi" başlıklı haberi iptal etti. Anadolu Ajansı ve birçok yayın organının yayımladığı haberin gerçek olmadığını dün akşamüstü duyurulmuştu. Anadolu Ajansı tarafından yapılan açıklamada haberin yanlışlıkla yayımlandığı belirtildi.

Anadolu Ajansı'ndan bugün yapılan açıklamada şöyle dendi:

"Dün saat 12.01’de servis ettiğimiz, 'Google, dünyanın merkezini Çorum olarak işaretledi' başlıklı haberimiz sehven yayınlandığı için iptal edilmiştir. Saygılarımızla."

ETİKETLER

dünyanın merkezi ÇorumGooglearaştırmabelirlendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in oğlu ve gelini gözaltına alındı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24