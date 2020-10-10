Google, YouTube'u alışveriş devi haline getirmek istiyor

YouTube'un çatı şirketi Google, platforma yeni özellikler ekleyerek siteyi bir e-pazar haline getirmeyi planlıyor.

Dünyanın en büyük video paylaşım sitesi YouTube, içerik üreticilerine ürünlerin video içerisinde etiketlenmesi ve takip edilmesi için sitenin nasıl kullanılacağına dair sorular sormaya başladı. Toplanan bu veriler sonrasında Google Analytics ve pazar araçlarına aktarılacak.

Konuyla ilgili bilgi sahibi kaynakların aktardıklarına göre, asıl hedef YouTube’taki milyarlarca videoyu kullanıcıların ürünlere tıklayabildikleri ve ürünleri direk olarak satın alabildikleri bir kataloğa dönüştürmek. Şirket aynı zamanda Shopify ile YouTube üzerinden nasıl ürün satılabileceğini de test ediyor.

YouTube’un sözcüleri şirketin belirli video kanallarında bu özellikleri test ettiğini doğruladı ve içerik üreticilerinin gösterilen ürünleri kontrol edebileceklerini söyledi. Şirket bunu bir deney olarak tanımladı ve daha fazla detay paylaşmaktan kaçındı.

Böyle bir hamle YouTube’u bir reklam devinden, Amazon ve Alibaba ile rekabet edebilecek bir e-ticaret devine dönüştürebilecek bir potansiyele sahip.

YouTube’un bu satışlardan nasıl gelir elde edeceği tam olarak belli değil fakat platform içerik üreticilerini bu yeni ürüne kaydolma fırsatı veriyor ve ödemelerden yüzde 30 komisyon kesiyor.