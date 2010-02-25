Google yöneticilerine 6 ay hapis cezası

Üç Google yöneticisi İtalyan mahkemelerinden 6 aylık hapis cezası aldı! Bu karar büyük infial uyandırdı.

Google Video hizmetine yüklenen bir video yüzünden Google'a dava açıldı. Google yöneticilerinin hiçbir alakası olmayan videoda, Down Sendromu olan zeka özürlü bir İtalyan çocuk, okul arkadaşları tarafından dayak yiyor.

Çocuğun babasının ve Down Sendromlu çocukları korumak için çalışan Vivi Down isimli bir örgütün açtığı dava, bir Milan mahkemesinde kabul edildi ve davada bu videonun yüklenmesine izin veren Google yetkilileri suçlu bulundu.

Google bu karara itiraz edeceğini, temyiz isteyeceğini açıkladı. Google bu kararın internetin üzerine kurulduğu özgürlükler açısından büyük bir sorun doğurduğunu açıkladı.

Google açıklamaları

Google'dan Bill Echikson, "Filmi yüklemediler, çekmediler, izlemediler ama suçlu bulundular" açıklamasında bulundu.

Suçlu bulunanlar David Drummond, George De Los Reyes ve Peter Fleischer oldu. Arvind Desikan ise berat etti.

Bu yetkililerin hiçbiri İtalya'da olmadığı gibi davaya da katılmadılar. Hapis cezası temyiz ile birlikte uygulanmayacak, İtalya'da temyiz istekleri yıllar sürebiliyor.

Google bahsi geçen videoyu yıllar önce kaldırmıştı. Google yaptığı açıklamada video paylaşım platformlarına yüklenen içerikten, platformların sorumlu tutulamayacağını belirtti.

Her videonun veya internet yüklenen içeriğin kontrol edilmesinin imkansız olacağını da aktaran yetkililer, postayla yollanan hakaret ve tehdit mektuplarından posta idaresinin sorumlu tutulamayacağını, durumun aynen buna benzediğini söylediler.