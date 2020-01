Google yılın 'en'lerini açıkladı

Google, uygulama mağazası Google Play Store’da yılın en iyilerini sıraladığılistesini açıkladı. Mobil uygulamalardan filmlere, kitaplardan oyunlara bir çok kategoride ürün bulunan Google Play Store’un bu yılki ‘En Popüler’ler listesi şöyle:

En popüler uygulamalar

Face Changer 2

Lumyer – Photo & Selfie Editor

Castbox – Podcast Radio Music

Emoji Keyboard Pro

MSQRD

En popüler oyunlar

Pokémon GO

Clash Royale

Traffic Rider

slither.io

Dream League Soccer

En popüler şarkılar

Twenty One Pilots – Stressed Out

Justin Bieber – Sorry

Drake – One Dance (feat. WizKid & Kyla)

The Chainsmokers – Don’t Let Me Down (feat. Daya)

G-Eazy – Me, Myself & I

En popüler filmler

Deadpool

Star Wars: The Force Awakens

Zootopia

Captain America: Civil War

Batman v Superman: Dawn Of Justice

En popüler diziler

Game of Thrones

The Walking Dead

The Big Bang Theory

Mr. Robot

The Flash

Not: Google Play TV henüz Türkiye’de hizmete sunulmadı.

En Popüler Kitaplar



Deadpool Kills the Marvel Universe – Cullen Bunn

Harry Potter ve Lanetli Çocuk: Bölüm 1 ve 2 – J.K. Rowling, John Tiffany ve Jack Thorne

Trendeki Kız – Paula Hawkins

Savaş Sanatı – Tzu Sun

Senden Önce Ben – Jojo Moyes