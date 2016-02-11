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Bilim / Teknoloji

Google yetkilisi ne kadar maaş aldığını bilmiyor!

"Gerçekten ne kadar maaş aldığınızı bilmiyorsanız farklı bir dünyada yaşadığınız belli oluyor"

11 Şubat 2016 21:49

Avrupa, Ortadoğu ve Afrika kollarının başkanı Matt Brittin, Kamu Hesapları Komitesi’ne verdiği ifadede ne kadar maaş aldığını bilmediğini söyledi. 

Sputnik'in haberine göre, Google ve HMCR (Majestelerinin Gelir ve Vergileri/Maliye Bakanlığı'nın İngiltere'deki karşılığı) arasındaki vergi anlaşmasına yönelik soruşturma kapsamında ifade veren Brittin, İşçi Partisi Milletvekili Meg Hillier'ın geliriyle ilgili sorusuna yanıt veremedi.

Matt BrittinMilletvekilinin ardı ardına 5 kez aynı soruyu sorması üzerine "Tam rakamı bilmediğini ancak görüşme sonrasında bakabileceğini" söyleyen Brittin, büyük tepki çekti.

Hillier tarafından, ‘başka bir dünyada yaşamak'la suçlanan Google yöneticisi, maaşıyla ilgili tahmini bir rakam söylemesi yönündeki soruyu da cevaplayamadı.

Brittin'ın maaşıyla ilgili herhangi bir bilgisi ya da tahmini olmamasına tepki gösteren Hillier, şunları söyledi:

"Tamam, size ne kadar ödeme yapıldığını bilmiyorsunuz. Ancak dışarıda vergi mükellefleri, bu toplumu oluşturan kişiler çok kızgın. Eğer, gerçekte ne kadar maaş aldığınızı bile bize söyleyemiyorsanız, onların sizden daha farklı bir dünyada yaşadığı açıkça belli oluyor."

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