Google yeni telefonunu tanıttı

Chrome ve Android platformlarının arabirimlerini bir araya getiren akıllı tasarımı detaylandırdı.

Hürriyet'te yer alan haberde Google i/o etkinliğinin açılış konuşmasını Google’ın Android ve Chrome bölümlerinin yöneticisi olan Sundar Pichai yaptı. Android’in aylık aktif kullanıcı sayısının 1 milyarı aştığını belirten Pichai, bu rakamın i/o etkinliği öncesi 30 günü kapsadığına dikkat çekti.





Günde 93 milyon selfıe





Android tablet pazarının gün geçtikçe büyüdüğüne dikkat çeken Pichai, tablet pazarında Android’in yüzde 62’lik pazar payına ulaştığını kaydetti. Android kullanıcılarının günde 20 milyar SMS gönderdiğini belirten Pichai, kullanıcıların günde 100 milyar kez cihazlarını kontrol ettiklerini dile getirdi. Tablet uygulama sayısının geçen yıla oranla yüzde 236 oranında büyüdüğünü belirten Pichai, son zamanlarda moda olan özçekim yani selfie için de şu rakamı paylaştı: “Her gün 93 milyon selfie çekiliyor.”





Google’dan ‘sudan ucuz’ telefon: Android one





Etkinlik öncesi kullanıcılar Google’ın HTC veya LG ortaklığında yeni bir Nexus cihazını tanıtmasını beklerken, internet devi bambaşka bir stratejiyle yeni telefonu Android One’ı duyurdu. 100 doların altında bir fiyatla Afrika ve gelişmekte olan bazı ülkelerde satışa sunulacak olan Android One, 4.5 inç’lik bir ekrana sahip. FM Radyo ve SD kart girişlerine de sahip olan cihazda çift SIM kart desteği de bulunuyor. Android One’ın yıl sonuna doğru ilk etapta Hindistan'da satışa sunulması bekleniyor.





Androıd’ın çehresi değişiyor: İşte karşınızda Android l





Etkinliğin ikinci bölümünde Chrome ve Android platformlarının arabirimlerini bir araya getiren akıllı tasarım ara katmanı Material Design duyuruldu. Android L ile birlikte kullanıcılara sunulacak olan bu yeni tasarım, özellikle farklı ekran boyutlarında uygulama geliştirenlerin yaşadıkları problemleri ortadan kaldıracak ve farklı ekran boyutlarını uyumlu hale getiren akıllı arayüz geliştiricilerin işini bir hayli kolaylaştıracak. L Developer Preview adı altında bugünden itibaren sadece geliştiricilerin indirebileceği Android L, Android’in mevcut tasarımında ciddi farklılıklar yaratacağa benziyor.