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Yaşam

Google Yaz Gündönümü’nü doodle ile kutladı

Doodle, yaz gündömünü interaktif bir doodle ile karşıladı

21 Haziran 2013 13:44

Google, yazın gelişini bugün anasayfasına taşıdığı animasyonlu doodle ile kutladı. Yaz Gündönümü doodle’ı, suda bir dalganın önlerinden yükselerek geçtiği beş yüzücüyü gösteriyor.
 
Doodle, yaz gündömünü interaktif bir doodle ile karşıladı. Yılın en uzun günü olan 21 Haziran, aynı zamanda Kuzey Yarımküre'de Yaz Gündönümü, Güney Yarım kürede ise Kış Gündönümü’nü temsil ediyor.

21 Haziran, Kuzey Yarımküre’de en uzun gündüz ve en kısa gecenin yaşandığı gün olurken, kuzeye gidildikçe gündüz süresi de uzuyor.

Güneş’in gökte en tepede olduğu zamanı temsil eden yaz gündönümü, yazın da bir nevi başlangıcını temsil ediyor. Yaz gündönümün ardından, günler Kış Gündönümü’nün başlayacağı 21 Aralık’a kadar kısalmaya başlıyor, o tarihten sonra tekrar uzuyor.

Yaz Gündönümü antik zamanlardan bu yana birçok uygarlık tarafından kutlanıyor. İngiltere’deki Stonehenge harebeleri, yaz gündönümü gibi birçok astronomik olaya işaret eden birçok yapıdan sadece biri.

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