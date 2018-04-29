Google yasaklı olduğu Çin'de yapay zeka merkezi kuruyor

Dünyanın en büyük teknoloji şirketlerinden Google, hizmetlerinin büyük ölçüde yasaklı olduğu Çin'de yapay zeka çalışmalarına yoğunlaşacak bir araştırma merkezi açacağını açıkladı.

Merkezin Asya'daki ilk örnek olacağı ve "yerel yetenekleri" çalıştıracağı belirtildi.

Şirketin yaptığı açıklamada, yeni araştırma merkezinin Google'ın yapay zekaya öncelik veren gelecek planının bir parçası olduğu vurgulandı.

Google Cloud Yapay Zeka ve Makine Öğrenimi departmanından Fei-Fei Li, "Çığır açacak buluşlar ister Silikon Vadisi'nde ister Pekin'de yapılsın, yapay zeka tüm dünyada herkesin hayatını iyileştirecek potansiyel taşıyor" dedi.

Yapay zeka teknolojisi, sürücüsüz otomobillerden, çeviri araçlarına, otomatik fabrikalardan yüz tanıma sistemlerine kadar çok geniş bir alanda kullanılıyor.

Merkezleri ABD'de Silikon Vadisi'nde bulunan teknoloji devleri, son dönemde özellikle yapay zeka çalışmalarına yoğunlaşıyor. Yapay zeka Çin'in de hedefleri arasında önemli yer tutuyor.

Google'ın Londra, New York, Toronto ve Zürih'te de benzer araştırma merkezleri bulunuyor.

Pekin'deki araştırma merkezi, kentte halihazırda var olan küçük Google ekibi tarafından idare edilecek.

Şirket sözcüsü Taj Meadows, AFP'ye yaptığı açıklamada Google'ın Çin'deki iki ofisindeki 600 çalışanının yarıya yakınının, uluslararası ürünler üzerinde çalıştığını belirtti.

Arama motoru da dahil olmak üzere, Google'n bazı ürünleri Çin'de yasaklı. Çin hükümeti son yıllarda yeni sansürlerle birlikte, yabancı firmaların ülkedeki faaliyetlerine büyük ölçüde kısıtlama getirdi.

Ülkenin "sakıncalı" gördüğü içeriklere aşırı sofistike yöntemlerle uyguladığı filtreleme sistemine "büyük güvenlik duvarı" da deniyor.

Ancak Çin aynı zamanda kendi yapay zeka çalışmalarına da giderek artan yatırımlar yapıyor.

Temmuz ayında Çin, yapay zeka konusunda ABD'ye yetişebilmek için kendi ulusal planını açıklamıştı.

Ancak Çin hükümeti, yapay zekayı vatandaşlarını izlemek için kullanmakla da eleştiriliyor.

Çin Devlet Başkanı Şi Jinping Komünist Parti yetkililerine geçen hafta yaptığı açıklamada "büyük verinin yönetimi geliştirmek" için kullanabileceği vurgusu yapmıştı.