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BBC Türkçe

Google yapay zeka ile sohbet öncesi kullanıcıları uyaracak

Google, geliştirdiği yapay zekalı sohbet programı Duplex'in iletişime geçeceği kullanıcıların, karşılarındakinin insan değil yapay zeka programı olduğu konusunda uyarılacağını açıkladı.

13 Mayıs 2018 15:12

Google, geliştirdiği yapay zekalı sohbet programı Duplex'in iletişime geçeceği kullanıcıların, karşılarındakinin insan değil yapay zeka programı olduğu konusunda uyarılacağını açıkladı.

Duplex'in konuşma yetenekleri bu hafta Google I/O geliştirici konferansında sergilenmiş, görüşmede bir kullanıcının berberden randevu alması sağlanmıştı.

Duplex konuşma sırasında insanları yaptığı gibi duraksıyor, gündelik konuşma dili kullanıyor ve dolaylama yapabiliyor.

Google'ın DeepMind WaveNet adlı yazılımı tarafından kontrol edilen ve eğitilen Duplex, insanların dil kullanımını verimli bir şekilde taklit edebiliyor.

Duplex'in performansını izleyen bazı teknoloji uzmanları bunun "korkunç" sonuçları olabileceğini söylemişti.

Duplex'in performansını izleyen University of North Caroline'dan Doçent Zeynep Tüfekçi, insan konuşmasının yapay zeka tarafından bu kadar gerçekçi bir şekilde taklit edilmesini "korkunç ve yanlış" diye niteledi.

Tüfekçi, bunun insanları kandırmak olacağını söyledi.

https://twitter.com/zeynep/status/994236536072953856

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Google, şeffaflığın kendileri için önemli olduğunu, iletişime geçtikleri kişilerin bir yapay zeka ile konuştukları konusunda mutlaka uyarılacağını söyledi.

Şirket, bu uygulama ile insanların doğal bir diyalog aracılığıyla, randevu alma gibi günlük işlerini halletmesini hedeflediklerini belirtti.

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GoogleDuplexGoogle I/ODeepMind WaveNetUniversityNorth Caroline Doçent Zeynep Tüfekçi

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