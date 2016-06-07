Google, 'Yahudi bulucu' yazılımı yasakladı

Google, Chrome yazıcılarında internette Yahudileri tespit etmek için kullanılan yazılım eklentisini (plug-in) yasakladı.

Yazılım, Yahudilere ait olabilecek isimlerin başına ve sonuna üçer parentez işareti koyuyor.

Bu isimlerin daha sonra sosyal medyada Yahudilere saldırı için kullanıldığı öne sürülüyor.

Bu sembolün gizli bir işaret olduğu düşünülüyor, zira internette yapılan sıradan aramalarda işaret hiçbir sonuç getirmiyor.

Google, eklentiyi nefret söylemiyle ilgili kurallarına aykırı olduğu gerekçesiyle yasakladığını açıkladı.

Yahudiler ve küresel hakimiyetle ilgili komplo teorilerine atfen "Coincidence Detector" adı verilen yazılımın "alt-right" adlı aşırı sağcı bir grup tarafından geliştirildiği belirtiliyor.

'Kediye zil takmak'

Yazılımın 2500 civarında kullanıcısının olduğu ve 8800 yaygın Yahudi isminden oluşan bir veritabanı bulunduğu belirtiliyor.

New York Times gazetesinin Washington temsilci yardımcısı Jonathan Weisman, adının başında ve sonunda üçer parentez işareti olan bir tweet aldığını, bunun anlamını sorduğunda "Kediye zil taktıkları" (farelerin kendilerini korumak için kediye zil takmaya karar verdikleri masaldan kaynaklanan bir deyim) yanıtını aldığını söyledi.

Sonrasında internette ırkçı hakaretlere maruz kaldığını belirten Weisman tepki için Twitter'daki kullanıcı adını (Jon Weisman) olarak değiştirdi.

Bazı Yahudiler de aynısını yaparak Weisman'a destek verdi.