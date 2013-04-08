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Bilim / Teknoloji

'Google, WhatsApp'e 1 milyar dolar ödeyecek'

En popüler mobil chat yazılımlarından biri olan WhatsApp’in, yeni talibi olan Google'ın mobil uygulama için 1 milyar dolar ödem yapmaya hazır olduğu öne sürüldü

08 Nisan 2013 14:03

Google'ın, Facebook’un birkaç ay önce satın almak istediğine dair hakkında haberler çıkan popüler chat uygulaması WhatsApp'a, 1 milyar dolar ödemeye hazır olduğu iddia edildi.

ntvmsnbc'nin Digital Trends sitesine dayandırdığı habere göre, siteye bilgi veren kaynaklar Ekim 2011’de günde 1 milyar mesaj trafiğine ulaşan WhatsApp, Google’ın hizmetlerini bir araya getirmek için ihtiyaç duyduğu uygulama olduğunu belirtirken,  WhatsApp sayesinde Google Voice, Google Hangouts, Google Talk gibi sesli, görüntülü ve yazılı iletişim sağlayan hizmetlerin entegre edilmek istendiğini ifade etti.

Google’ın aynı zamanda, WhatsApp’in Facebook tarafından satın alınmasının önüne geçmek istediği belirtilen kaynaklar, Google’ın ‘iletişim hizmetleri arasında bağlantı kurmak için Babble adı verilen bir proje üzerinde çalıştığını, WhatsApp’i satın alarak tecrübeli bir ekibi bünyesine katmak istediğini’ söyledi.

Google, WhatsApp’in satın alımın geçmişte de gündeme geldiğini ve Aralık 2012’de bu konunun değerlendirildiğini belirtti. Android, Windows Phone, Apple iOS ve BlackBerry işletim sisteminde kullanılan WhatsApp, AppStore’da paralı uygulamalar arasında en popüler ikinci yazılım. Apple Insider sitesi, Noel arefesinde WhatsApp üzerinden 18 milyon mesaj atıldığını belirtti.

WhatsApp, yıllık sadece 1 dolarlık üyelik ücretiyle yüksek bir gelir elde etmeyi başaran nadir paralı uygulamalardan biri.

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