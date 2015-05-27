Google ve Microsoft'u geride bırakan Apple dünyanın en değerli şirketi

Dünyanın en değerli markası artık Apple. Uluslararası reklam ve halkla ilişkiler şirketi WPP ve marka değerleme uzmanı şirket Millward Brown tarafından yapılan araştırmaya göre Apple 10 yıl sonra Google’ı geçerek ‘2015 BrandZTM Dünyanın En Değerli 100 Markası’ listesinde ‘dünyanın en değerli markası’ unvanını kazandı.

Brandz’in Avrupa sıralamasında ise liderliğe SAP ile Deutsche Telekom yerleşti. Apple, geçen yılın yılın aynı dönemine göre yüzde 67 artışla marka değerini 247 milyar dolara yükseltti. İkinci sıradaki Google da yüzde 9 değer artışıyla 173.7 milyar dolara ulaştı. Şu anda 115.5 milyar dolar değere sahip olan Microsoft ise, elde ettiği yüzde 28 değer artışıyla üçüncü sıraya yerleşti.



AppleWatch geniş bir kullanıcı kitlesine ulaşmış olsa da, Apple markasının değer artışının ana itici gücü iPhone 6’nın yakaladığı başarı oldu. Millward Brown’un BrandZ Global Başkanı Doreen Wang “Apple, tüketiciler için gerçek faydalar sağlayan yenilikler yaparak ve pazara öncülük ederek kendi kategorisindeki ‘hakimiyetini’ sürdürüyor.



Tüketicilerin mantıklı ve duygusal ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra hayatı eğlenceli ve anlamlı bir şekilde kolaylaştırıyor. Apple hangi amaç için çalıştığının farkında ve onu bu kadar çekici kılan farklılığını sürdürme yönündeki mesajını yenilemekten asla vazgeçmiyor.” İlk 100’ün toplam marka değeri 2014 yılına göre yüzde 14 artışla, sıralamanın ilk kez yapıldığı 10 yıl öncesine göre ise yüzde 126 artışla şu anda 3.3 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor.

Dünyanın en değerli 10 markası (milyar dolar)

1- Apple 246.9

2- Google 173.6

3- Microsoft 115.5

4- IBM 93.9

5- Visa 91.9

6- AT&T 89.5

7- Verizon 86.0

8- Coca-Cola 83.8

9- McDonald’s 81.1

10- Marlboro 80.3