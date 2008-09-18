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Bilim / Teknoloji

Google ve Microsoft'ta cinsiyet yasağı

İnternet devleri Google ve Microsoft, Hindistan sitelerinde anne karnındaki çocuğun cinsiyetinin belirlenmesine imkân veren ürün ve teknikleri öven reklamları, Hint mahkemesinin kararıyla kaldırd&#

18 Eylül 2008 03:00

Reklamların kaldırılması için girişimde bulunan avukat Sabu George, bu ürünlerin kız çocuğu doğurmak istemeyen kadınların kürtaj yaptırmasını önlemeye yönelik mücadeleye zarar verdiğini, bu nedenle konuyu mahkemeye taşıdığını anlattı.

Avukat, davaya bakan Yüksek Mahkemenin Google ve Microsoft'un bu konudaki ilânları kaldırmasını istediğini belirtti.

Google da, "Doğumdan önce bebeğin cinsiyetinin tespit edilmesini sağlayan ürünlerin reklamını yapmayacağını" yazılı açıklamayla duyurdu.Hindistan, anne karnındaki bebeğin cinsiyetinin öğrenilmesini 1994 yılında hekimlere yasaklamıştı.

Hindistan ve diğer bazı Asya ülkelerinde erkek çocukları özellikle tercih edildiği için, ultrasonografi cihazıyla kız olduğu anlaşılan anne karnındaki birçok bebek kürtajla alınıyor, bu da zamanla nüfus dengesini bozuyor.

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