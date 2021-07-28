Google ve Microsoft yılın ikinci çeyreğinde gelirlerinin arttığını açıkladı

Teknoloji devleri Microsoft ve Google, bu yılın ikinci çeyreğinde net kâr ve gelirlerini artırdı. Microsoft, kârını yılın aynı dönemine göre 47 artırarak 16,5 milyar dolara yükseltti. Google'ın bağlı olduğu şirket Alphabet ise ikinci çeyrek boyunca 18,5 milyar dolar net kâr elde etti.

Google’ın ana şirketi Alphabet ve Microsoft, 2021 yılının ikinci çeyrek bilançolarını açıkladı.

Buna göre yazılım devi Microsoft, kârını yılın aynı dönemine göre 47 artırdı. Microsoft’un ikinci dönem kârı 16,5 milyar dolara yükseldi. Şirket toplam gelirini geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 21 artarak 46,2 milyar dolara ulaştı.

Microsoft’un net kârı da aynı dönemde yüzde 47 artışla 16,5 milyar dolar olarak bildirildi. Firmanın net karı geçen senenin aynı döneminde 11,2 milyar dolar olmuştu. Microsoft’un hisse başına kârı da bu dönemde 1,46 dolardan 2,17 dolara yükseldi.

Şirketin hisse başına net geliri ise 2,17 dolar oldu. Bu gelir Wall Street beklentilerinin üstünde gerçekleşti.

YouTube etkisi büyük

Google ve Youtube’un sahibi Alphabet, 2021’in ikinci çeyreğine ilişkin bilançosunu açıkladı.

Alphabet’in net kârı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 166 artarak rekor kırdı. Alphabet ikinci çeyrek boyunca 18,53 milyar dolar net kâr elde etti. Arama motoru ve video oynatıcı devinin hisseleri ise uzun vadeli işlemlerde yüzde 3,3 arttı.

Alphabet’in ikinci çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 62 artarak 61,9 milyar dolar olarak gerçekleşti.

Alphabet hisse başına ise 27,26 dolar kazandı. Ayrıca şirketin reklam gelirlerinin yüzde 69 arttığı bildirildi. Bu gelirlerde Youtube reklamlarının rolü büyük olurken Google Cloud da şirkete önemli kâr sağlayan hizmetler arasına girdi.