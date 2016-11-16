Google ve Facebook yalan haberle mücadele edecek

Google ve Facebook ‘yalan haber’ tanımlamalarıyla ilgili tüzük değişikliğine gitti. Yapılan değişiklikler çerçevesinde, bundan böyle Google’ın reklam verme sistemi ‘Google ads’ üzerinde “doğru tasvir edilmemiş içeriğe sahip” olan haberler yayınlanamayacak.

Bunun paralelinde Facebook da benzer adımlar atıyor. Bir şirket sözcüsü, "Uygulamalarımız ve sayfalarımızda yasa dışı, yanıltıcı ya da aldatıcı içeriğe sahip haberler yayınlamıyoruz. Buna yalan haberler de dahil" açıklamasında bulundu.

Bu çerçevede, Facebook ve Google'de çıkan yalan haberleri yayanlar, her iki şirket için de finansal kayba yol açacak. Bu değişiklik, her iki internet devi için de, reklam gelirlerinin bir kısmından feragat edecekleri anlamına geliyor.

ABD seçimleri son damla oldu

Google gibi Facebook da, ABD başkanlık seçimi kampanyaları sürecinde sitelerinde çıkan uydurma haberlerle ilgili olarak eleştirilere maruz kalmışlardı. Şirketler, yalan haberleri sürekli olarak dolaşıma sokarak yayılmalarına neden olmakla suçlanıyordu.

Facebook'un kurucu ve sahibi Mark Zuckerberg, seçimlerin Donald Trump lehine sonuçlanmasının hemen ardından seçimi manipüle etmekle suçlanmıştı. Suçlamaları reddeden Zuckerberg, „Facebook'taki toplam içeriğin yalnızca çok küçük bir kısmını oluşturan yanlış haberlerin, seçim sonucunu herhangi bir şekilde etkilemiş olduğu fikrinin şahsen oldukça delice olduğunu düşünüyorum" şeklinde konuşmuştu.

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afp/DW, BÜ/BÖ