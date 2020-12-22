Google ve Facebook'tan rekabet davalarına karşı iş birliği

Dünyanın en büyük sosyal medya güçlerinden ikisi olan Google ve Facebook kendilerine açılan rekabet davalarına karşı güçlerini birleştirme kararı aldı.

The Wall Street Journal'ın (WSJ), çevrimiçi ilanlara ilişkin bir dava taslağına dayandırılan haberine göre, iki teknoloji devi, aleyhlerine açılabilecek herhangi bir rekabet davasına karşı güçlerini birleştirecek.

WSJ haberine göre, dava taslağında her iki şirket de çevrimiçi reklam sözleşmelerine karşı rekabet soruşturması olasılığını biliyorlar. Habere göre, olası davanın temelini, Facebook ve Google'ın karşılıklı olarak reklamlarda rekabet etmeme konusunda anlaşmaları oluşturuyor.

Her iki şirket de, gazeteye yolladıkları ayrı ayrı açıklamalarda, bu konuda kendilerine yöneltilen suçlamaları reddettiklerini belirttiler.