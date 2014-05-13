Google 'unutulma hakkına' uyacak



Bir İspanyol vatandaşı, Google'da kendi ismiyle yaptığı aramada, borçlarından ötürü evinin mahkeme kararıyla satışa çıkarıldığına dair gazete haberlerinin listelenmesi üzerine yargı yoluna gitti. Davacı, olayın ardından 15 yıl geçmesine rağmen sözkonusu haberinin arama sonuçlarında yer almasını istemiyordu.

Google aleyhine dava açan İspanyol vatandaşı, talebine ülkesinde çözüm bulamadı. İspanya'daki Yüksek Mahkeme, konuyu Avrupa Adalet Divanı'na aktarmayı kararlaştırdı.

Avrupa Adalet Divanı'nın konuyla ilgili kararında, internet kullanıcılarının "unutulma hakkı" vurgulandı. Arama motorunun listelediği sonuçlarda yer alan verilerin kişilik haklarına zarar vermesi halinde, başvuru sahibinin sözkonusu kayıtların silinmesini talep edebileceği vurgulandı. Mahkemenin gerekçesinde, "arama sonuçları, sözkonusu kişi hakkında bir izlenim edinilmesini sağlıyor" denildi.