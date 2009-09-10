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Yaşam

Google ücretsiz gazete devrini kapatıyor

Google şirketi, internette yayımlanan gazeteleri okuyanların, ödeme yapmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor.

10 Eylül 2009 03:00

Google şirketi, internette yayımlanan gazeteleri okuyanların,  ödeme yapmasını sağlayacak bir sistem üzerinde çalışıyor.

Merkezi ABD'nin Harvard Üniversitesi kampüsünde bulunan Nieman Journalism Lab kuruluşunun açıklamasına göre, ABD Gazeteler Birliğinin (NAA) böyle bir ödeme sisteminin yapılabileceği konusunda bilgilendirilmesinden sonra Google, NAA'ya planını sundu.

Nieman Journalism Lab'ın internet sitesindeki haberde, basınla ilişkisi "hassas" olan Google'ın basın kuruluşlarına böyle bir imkan sağlamak istemesi "sürpriz" olarak değerlendirildi.

ABD'deki çok sayıda gazete, Google'ın haber sitesi Google News'i, okuyucuları gazetelerin sitelerine yönlendirdiği ve gazetelere ödeme yapmadığı için şiddetle eleştiriyordu.

Buna karşılık Google, kullanıcılarını gazetelerini internet sitelerine yönlendireceği sistemi için basın kuruluşlarından ücret almayı planlamıyor. Bu arada ABD'deki gazete ve dergiler, hala çok azalan reklam gelirlerini nasıl artırabileceğini düşünüyor.

Los Angeles Times gazetesi geçen ay, Rupert Murdoch'un sahibi olduğu News Corp.'un aralarında New York Times'ın da bulunduğu büyük gazetelerle görüşme yaptığını ve görüşmede internetteki içeriğine ulaşımın paralı olacağı bir ortaklık kurulma ihtimalinin gündeme geldiğini duyurmuştu.


Google, NAA'ya sunduğu planında, reklamın hala basın kuruluşlarının en önemli gelir kaynağı olduğunu, ancak internet kullanıcılarının gazetelere ödeyeceği ücretin de "yabana atılmayacağını" belirtti.

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