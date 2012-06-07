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Bilim / Teknoloji

Google, üç boyutlu haritalarını yeniledi

Şirketin yöneticileri, hizmetin ilk gününden bugüne kadar yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirdi

07 Haziran 2012 22:08

Google, San Francisco’da düzenlediği Google Haritalar etkinliğinde popüler servisinde yapacağı yenilikleri gün ışığına çıkardı. 

Şirketin yöneticileri, hizmetin ilk gününden bugüne kadar yaşanan önemli gelişmeleri değerlendirdi. Bundan böyle kullanıcılar, önümüzdeki günlerde indirilmeye sunulacak yeni Google Haritalar sürümü ile belirli bölgelerin haritalarını cihazlarına indirerek çevrim dışı yol tarifi alabilecek. Google, bu özelliğin sadece Android destekli cihazlar için geleceği belirtti. Yenilenmiş bir arayüzle kullanıcıların karşısına çıkmaya hazırlanan Google Haritalar’ın StreetView özelliğine 20 petabaytlık resim kaydedildiği de etkinlikte açıklandı. Şirket bununla birlikte arabaların giremediği dağ ve benzeri bölgelerdeki yolların resim kaydı için Android destekli 360 derecelik çekimler yapabilen aracını da tanıttı.
 
Üç boyutlu haritaları iyileştirmeye yönelik planlarını da açıklayan Google, uydu görüntülerinden üç boyutlu verileri elde etmek için uçaklardan elde ettiği görüntüleri kullandığını söyledi. Şirket, üç boyutlu görüntüleri oluşturmak için uçakların yardımıyla 45 derece konumda, dört farklı açıdan fotoğraflar çekerek harita görüntüleri oluşturduğunu ve çekilen fotoğraflardaki binaların renklerinin oluşturulması için de özel algoritmalar kullandığını belirtti. Apple’ın da 11 Haziran’da gerçekleşecek Dünya Geliştiriciler Kongresi’nde yeni üç boyutlu harita servisini tanıtması bekleniyor.
 

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