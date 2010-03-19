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Yaşam

Google TV için hazır olun!

Dünyanın en büyük arama motoru Google, Sony ve Intel ortaklığında yeni bir televizyon sistemi geliştirdi.

19 Mart 2010 02:00

T24- Dünyanın en büyük arama motoru Google, Sony ve Intel ortaklığında yeni bir televizyon sistemi geliştirdi.


Google, televizyon teknolojisinde yeni bir dönem başlatmaya hazırlanıyor. Dünyanın en büyük ikinci markası olan şirket, doğrudan internet bağlantısı olan, televizyon kanalları dışında her türlü sosyal ağ sitesine, YouTube gibi video paylaşım sitelerine erişim imkanı veren bir 'TV settop box'  (setüstü alıcı) üretti.


New York Times ‘ın haberine göre Sony, İntel ve Google güçlerini ‘Google TV’ yi yaratmak için birleştirdi. Gazete, büyük gizililik içinde yürütülen çalışmalar sonucunda prototipin hazır hale getirildiğini öne sürdü.


Alıcı kutusunda işlemci olarak Intel Atom, işletim sistemi olarak da Google'ın geliştiridiği açık kaynaklı Android kullanılıyor. Habere göre Google Dish Network'le anlaşma yaparak uydu yayın testlerine şimdiden başladı.



Google, bağlandığı televizyonları internete bağlı bir iletişim ve eğlence merkezi haline getirecek kutuyla birlikte verilmek üzere bir de özel klavye planlıyor. Firmanın bu özel klavyeyi geliştirmesi için Logitech'le birlikte çalıştığı söyleniyor.


Gazetede yer alan yoruma göre, Google'ı kendi akıllı cep telefonu modelini çıkarmasına iten 'internet ve dijital eğlence sektöründe reklam payını koruma' güdüsü yeni televizyon girişiminde de etkili oldu.


Yeni geliştirilen televizyon sisteminin dünya çapında mı yoksa sadece ABD’de mi satışa sunulacağı henüz bilnmiyor.

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