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''GOOGLE TV'' 2011'DE SATIŞTA BERLİN (A.A)

07 Eylül 2010 19:22

-''GOOGLE TV'' 2011'DE SATIŞTA BERLİN (A.A) - 07.09.2010 - İnternet devi Google'ın patronu Eric Schmidt, Google'ın televizyon platformunun ''Google TV'' gelecek yıl dünyada satışa sunulacağı bildirdi. Eric Schmidt, Berlin'deki Uluslararası Radyo ve Televizyon Fuarı'nda (IFA) yaptığı açıklamada, Google TV'nin güzün ABD'de ve daha sonra 2011'de de tüm dünyada piyasaya çıkacağını söyledi. Google TV, kullanıcıların kendi televizyonları üzerinden kolayca internete ulaşmalarına olanak sağlayacak. Kullanıcılar böylece filmleri ve diğer dosyaları ücretli veya bedava kolayca indirebilecekler. Google bu teknoloji için Sony ve Logitech firmalarıyla işbirliği yaptı. Kapılarını yarın kapayacak IFA'nın en önemli tanıtım konusu olan internete bağlı ''melez televizyon'' kavramı çerçevesinde Google'ın dışında Apple da bu alanda harekete geçerken, Amerikan online satış devi Amazon'un da bu yönde niyetleri bulunduğu yorumları yapılıyor.

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