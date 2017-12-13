T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Google, Türkiye’nin 2017 yılı arama trendlerini açıkladı

Yılın Arama Trendleri 2017’nin Türkiye’de altı farklı kategoriden oluşan yükselen arama trendleri listelerinde ilk sırayı Vatan Şaşmaz aldı

13 Aralık 2017 23:57

YouTube, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının ardından Google da 2017’nin arama trendlerini 6 farklı liste ile açıkladı.

Türkiye’de 2017 yılının en trend aramaları sıralamasında genel kategoride 'Milli Piyango 2017' araması ilk sırada yer alırken, soruları kapsayan 'Nedir?' kategorisinde ilk sırada 'Pestisit' araması yer aldı.

"Nedir?" kategorisinde yer alan diğer başlıklar ise 2017 yılında oldukça konuşulan YouTuber ve kodlama aramaları. YouTuber araması "Nedir?" kategorisinin 7. sırasında yer alırken, kodlama araması ise 8. sırada yer alıyor.

Webrazzi'de yer alan habere göre, genel Aramalar, isimler, diziler, yemek tarifleri, nedir? ve şarkılar kategorilerinde ilk 10 aramayı kapsayan listeler yayınlayan Google’ın küresel sonuçlarla ilgili olarak yayınladığı “Year in Search 2017” videosunda Nusret‘e ve ünlü tuz atma hareketine yer verdiğini de hatırlatalım.

Yılın Arama Trendleri 2017’nin Türkiye’de altı farklı kategoriden oluşan yükselen arama trendleri listelerinde ilk sırayı en çok aranan isimlerde geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz sanatçı Vatan Şaşmaz, diziler kategorisinde “Game of Thrones” ve son olarak yemek tarifleri kategorisinde ise “Krep” aldı. Küresel arama trendlerine baktığımızda ise en çok aramanın “Irma Kasırgası” için yapıldığını görüyoruz. Dilerseniz Google tarafından yayınlanan listeleri aşağıda bulabilirsiniz.

Türkiye'de 2017 yılında yükselen genel aramalar

1 – Milli Piyango 2017

2 – Stres Çarkı

3 – YSK

4 – e-okul

5 – Referandum Sonuçları

6 – Morpa Kampüs

7 – Bayram mesajları

8 – Altın fiyatları

9 – Katar

10 – Arakan

Türkiye'de 2017 yılında yükselen genel aramalar – İsimler

1 – Vatan Şaşmaz

2 – Filiz Aker

3 – İbrahim Erkal

4 – Harun Kolçak

5 – Cem Korkmaz

6 – Metin Hara

7 – Tayfun Talipoğlu

8 – Tarkan

9 – Aleyna Tilki

10 – Murat Başoğlu

Türkiye'de 2017 yılında yükselen genel aramalar – Diziler

1 – Game of Thrones

2 – Fi

3 – İçerde

4 – Kalp Atışı

5 – İsimsizler

6 – İstanbullu Gelin

7 – Siyah Beyaz Aşk

8 – Şevkat Yerimdar

9 – Söz

10 – Stranger Things

Türkiye'de 2017 yılında yükselen genel aramalar - Yemek tarifleri

1 – Krep

2 – Aşure

3 – Güllaç

4 – Enginar

5 – Kuymak

6 – İçli Köfte

7 – Mücver

8 – Pankek

9 – Trileçe

10 – Humus

Türkiye'de 2017 yılında yükselen genel aramalar - Nedir?

1 – Pestisit

2 – Varlık Fonu

3 – Chia Tohumu

4 – Başkanlık Sistemi

5 – Kara Cuma

6 – Kuching Sendromu

7 – Youtuber

8 – Kodlama

9 – Stalk

10- Sübye

Türkiye'de 2017 yılında yükselen genel aramalar – Şarkılar

1- Gece gölgenin rahatına bak

2 – Sen olsan bari

3 – Erik dalı gevrektir

4 – Yolla

5 – Canavar

6 – Yorumlardan Şarkı

7 – Koştum hekime

8 – Kıymetlim

9 – Muhbir

10 – Ateşle Oynama

 

 

ETİKETLER

google2017videotrendvatan şaşmazmilli piyango

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24