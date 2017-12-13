Google, Türkiye’nin 2017 yılı arama trendlerini açıkladı

YouTube, Facebook ve Twitter gibi sosyal medya platformlarının ardından Google da 2017’nin arama trendlerini 6 farklı liste ile açıkladı.

Türkiye’de 2017 yılının en trend aramaları sıralamasında genel kategoride 'Milli Piyango 2017' araması ilk sırada yer alırken, soruları kapsayan 'Nedir?' kategorisinde ilk sırada 'Pestisit' araması yer aldı.

"Nedir?" kategorisinde yer alan diğer başlıklar ise 2017 yılında oldukça konuşulan YouTuber ve kodlama aramaları. YouTuber araması "Nedir?" kategorisinin 7. sırasında yer alırken, kodlama araması ise 8. sırada yer alıyor.

Webrazzi'de yer alan habere göre, genel Aramalar, isimler, diziler, yemek tarifleri, nedir? ve şarkılar kategorilerinde ilk 10 aramayı kapsayan listeler yayınlayan Google’ın küresel sonuçlarla ilgili olarak yayınladığı “Year in Search 2017” videosunda Nusret‘e ve ünlü tuz atma hareketine yer verdiğini de hatırlatalım.

Yılın Arama Trendleri 2017’nin Türkiye’de altı farklı kategoriden oluşan yükselen arama trendleri listelerinde ilk sırayı en çok aranan isimlerde geçtiğimiz yıl kaybettiğimiz sanatçı Vatan Şaşmaz, diziler kategorisinde “Game of Thrones” ve son olarak yemek tarifleri kategorisinde ise “Krep” aldı. Küresel arama trendlerine baktığımızda ise en çok aramanın “Irma Kasırgası” için yapıldığını görüyoruz. Dilerseniz Google tarafından yayınlanan listeleri aşağıda bulabilirsiniz.

Türkiye'de 2017 yılında yükselen genel aramalar

1 – Milli Piyango 2017

2 – Stres Çarkı

3 – YSK

4 – e-okul

5 – Referandum Sonuçları

6 – Morpa Kampüs

7 – Bayram mesajları

8 – Altın fiyatları

9 – Katar

10 – Arakan

Türkiye'de 2017 yılında yükselen genel aramalar – İsimler

1 – Vatan Şaşmaz

2 – Filiz Aker

3 – İbrahim Erkal

4 – Harun Kolçak

5 – Cem Korkmaz

6 – Metin Hara

7 – Tayfun Talipoğlu

8 – Tarkan

9 – Aleyna Tilki

10 – Murat Başoğlu

Türkiye'de 2017 yılında yükselen genel aramalar – Diziler

1 – Game of Thrones

2 – Fi

3 – İçerde

4 – Kalp Atışı

5 – İsimsizler

6 – İstanbullu Gelin

7 – Siyah Beyaz Aşk

8 – Şevkat Yerimdar

9 – Söz

10 – Stranger Things

Türkiye'de 2017 yılında yükselen genel aramalar - Yemek tarifleri

1 – Krep

2 – Aşure

3 – Güllaç

4 – Enginar

5 – Kuymak

6 – İçli Köfte

7 – Mücver

8 – Pankek

9 – Trileçe

10 – Humus

Türkiye'de 2017 yılında yükselen genel aramalar - Nedir?

1 – Pestisit

2 – Varlık Fonu

3 – Chia Tohumu

4 – Başkanlık Sistemi

5 – Kara Cuma

6 – Kuching Sendromu

7 – Youtuber

8 – Kodlama

9 – Stalk

10- Sübye

Türkiye'de 2017 yılında yükselen genel aramalar – Şarkılar

1- Gece gölgenin rahatına bak

2 – Sen olsan bari

3 – Erik dalı gevrektir

4 – Yolla

5 – Canavar

6 – Yorumlardan Şarkı

7 – Koştum hekime

8 – Kıymetlim

9 – Muhbir

10 – Ateşle Oynama