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Google: Türkiye'de kullanıcıları fişlemek için DNS yönlendirmesi yapılıyor

Google: Türkiye'deki erişim sağlayıcıları muhtemelen kullanıcıları fişlemek için Google DNS kılığına giriyor

01 Nisan 2014 13:13

Türkiye'de erişim sağlayıcıların DNS yönlendirmesi yaptığı iddalarını Google doğruladı. Türkiye’de Twitter ve YouTube sitelerine erişim yasağı devam ediyor. Hafta sonunda erişim sağlayıcıların DNS yönlendirmesi yaptığı iddialarını Google doğruladı. Google'dan yapılan resmi açıklamada, "Türkiye’deki erişim sağlayıcıları muhtemelen kullanıcıları takip etmek için Google DNS kılığına giriyor" denildi.

Erişim yasağının başlamasıyla birlikte birçok internet kullanıcısı Twitter ve Youtube’e girebilmek için Google DNS kullanmaya başlamıştı. Erişim sağlayıcılarının Türkiye’den bağlanan kullanıcıları Google DNS gibi gözüken farklı sunuculara yönlendirme yaptığı öne sürüldü.

NTV'de yer alan habere göre Google, yaptığı açıklamada iddiaları doğrulayarak, “Türkiye’deki erişim sağlayıcıları muhtemelen kullanıcıları takip etmek için Google DNS kılığına giriyor. Birçok güvenilir kaynaktan aldığımız raporlara ve kendi ekibimizin yaptığı araştırma sonucu Google DNS’in önüne geçilmeye çalışıldığını doğruladık” ifadelerini kullandı.

DNS Spoofing olarak adlandırılan bu uygulamada erişim sağlayıcılar, kullanıcıların internetteki sorgulamalarının arasına girerek onları istedikleri içeriğe yönlendirebiliyor. Kullanıcılar Google’dan hizmet aldıklarını düşünürken, Türk erişim sağlayıcılarından hizmet alıyor. Bu uygulama, siber suçluların kullandığı bir yöntem olarak bilinirken, birçok kişisel veriler açığa çıkabiliyor.

Erişim sağlayıcılar ve Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’ndan iddialara bir açıklama gelmedi.
 

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